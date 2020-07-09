黨內質疑協調差　江啟臣怒嗆：高雄議長補選落敗就不當國民黨主席

國民黨自6月19日黨務改革建議案出爐後迎來的，並非各界放下成見團結，而是新一波黨內分歧。國民黨主席江啟臣自7月5日起，將南下2個月說明改革委員會方案，並與黨員和黨代表溝通、聽取意見。

國民黨中常會7月8日移師南投舉行，包括高雄市長補選、高雄市議長補選，都成為主要議題，江啟臣為補選以及黨內改革兩頭燒，卻遭中常委質疑議長選舉未協調好，這讓江啟臣罕見動怒開嗆「議長沒選上主席也不當了！」

媒體報導，國民黨內有人認為前國民黨主席朱立倫已提前為2021年黨主席選舉布局，國民黨主席江啟臣（右2）6日出席國民黨桃園市黨部喬遷活動後受訪表示，這是綠營在見縫插針，這種分化的伎倆國民黨不會中計。（中央社）

據悉，當時有國民黨中常委於會中，就高雄議長、市長補選以及黃復興黨部改組議題質問江啟臣，為什麼不下去幫忙輔選市長？黨務繁忙的江啟臣忍不住動怒，強調自己身為主席有很多事情要處理，也要下鄉聽取大家意見，非常的繁忙。

該中常委進一步質疑，黨中央沒有協調好，才造成國民黨高雄市議會黨團的分裂，此事更可能導致高雄議長補選落敗。江啟臣回應，他已在過世高雄市議長許昆源靈前發誓，一定會全力為國民黨保住高雄市議長的位子，江甚至開嗆「議長沒選上我主席也不當了！」

另有黨代表質疑，為何要動黃復興黨部，認為黃復興不需要變，國民黨黃復興黨部主委臧幼俠出面緩頰，他表示黃復興本來就是個代號，大家還是會叫做黃復興，只是名稱改為「退伍軍人委員會」而已，其他並沒有改變。

接着江啟臣也在當地時間7月9日動身前往高雄，輔選國民黨高雄市長候選人李眉蓁。只是本應鎖定在李眉蓁身上的焦點，反倒轉移到近日國民黨的風風雨雨。

國民黨主席江啟臣（右）7月9日南下輔選高雄市長補選參選人李眉蓁（左），陪同李眉蓁走訪鳳山運動中心，並進行羽球比賽。 （中央社）

現場媒體問及，高雄市議長之位如何守住，以及江啟臣是否為了拚選舉賭主席身家等等。江啟臣表示，國民黨要展現的就是一個決心和意志，畢竟這是政黨政治競爭下該有的態度，所以議長絕對要守住，且很多的黨籍議員都盼為許崑源討公道，所以必須守住議長這個位置，這絕對是目前最重要的事情，全力以赴。

針對賭上黨主席之位的問題，江啟臣則表示，他的位子不算什麼，對現在的國民黨而言，團結更加重要；而議長補選的時間點，他尊重高雄市議會國民黨團和國民黨籍的高雄市副議長陸淑美。他說，對於有不同意見，會持續溝通和整合，他相信國民黨籍的議員在目前國民黨面臨這麼大的挑戰，不只有議長補選，還有市長補選，盼大家能放下己見，以大局着想。

現場媒體另又拋出朱立倫疑似積極佈局的問題，外界解讀朱立倫的動作是成立「另類黨中央」，江啟臣請外界不要見縫插針，強調他與朱立倫一直都保持持續溝通，朱立倫也對外界分化非常不以為然。