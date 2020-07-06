國民黨秘書長：高雄議長補選有勝算　若敗選與江啟臣都會「走路」

目前國民黨在高雄市議會議長補選及高雄市長補選的選情都不樂觀，令藍營憂心國民黨在高雄會三連敗，包括前高雄市長韓國瑜的罷免、高雄市議長補選、高雄市長補選，將重挫國民黨士氣。

針對高雄的選情，國民黨秘書長李乾龍7月6日上午接受專訪時表示，他已拜託台灣立法院前院長王金平出馬協調，整合已經差不多成功了。同時他表示，議長保衛戰有八成機率可以達成，如果國民黨連議長補選都敗北，高雄市長補選也不用選了，他與國民黨主席江啟臣都會「走路」（即下台）。

國民黨秘書長李乾龍7月6日早上接受廣播專訪，表示高雄議長若選輸，他跟江啟臣都走路。 （Hit Fm《羅友志嗆新聞》製作單位提供）

在市長補選選情方面，李乾龍表示，國民黨中央在台北會持續拉抬高雄市長補選候選人李眉蓁的聲量，南北合力衝刺。李乾龍說，國民黨內部民調顯示，高雄市民要罷免的是韓國瑜，並不是「韓團隊」，而國民黨提名的李眉蓁年輕、形象清新，希望高雄市民能睜大雪亮的眼睛，「別讓貪腐集團重回高雄」。

另一方面，國民黨前主席朱立倫近來看似積極爭取鎂光燈，令外界好奇，朱立倫是否真的在「鬥江啟臣」？李乾龍笑答，這個問題很好，但是明眼人一看就知道，朱立倫也是有企圖心的人，政黨要有競爭，他個人覺得也不是壞事。廣播主持人進一步追問，朱立倫歷經換柱（洪秀柱）、抓周（周錫瑋）、驅韓（韓國瑜），現在又要阻江（啟臣），對國民黨的傷害是不是也很大？李乾龍則說，這個問題他無法回答，被嗆到了。

談及日前引發爭議的國民黨兩岸論述，主持人直問，江啟臣的路線就是不要「九二共識」。李乾龍笑着反駁稱「沒有啦」。李乾龍認為，江啟臣現在也不敢說不要九二共識，這是改革委員會改革小組的建議，所以江啟臣現在頻頻下鄉，跟黨員座談，把事實呈現出來。

國民黨改革委員會日前提出關於兩岸論述的建議案，並未堅持九二共識，僅肯定九二共識「過去」的效用，備受質疑。（資料圖片）

李乾龍進一步表示，那時（6月19日）兩岸論述改革建議案出來後，他邀請了六位國民黨前主席到他家吃飯，結果就有三位不來（馬英九、吳敦義、連戰），實際上他們有去溝通過，例如連戰後來發表的談話就很温和，馬英九的談話也很中肯。

李乾龍也說，現在江啟臣沒有要排除九二共識，但因為時空背景不同，包括民進黨執政，以及香港等問題，思考的點是要如何論述，江啟臣有改革的決心，希望能在任內做改革，包括兩岸論述、青年、組織等面向，組織再造、財務改革等等都很困難。