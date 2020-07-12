在台擁5名男友每周都性交　印尼籍逃逸女工墮胎驚悉感染愛滋

台灣一名印尼籍女移工（外勞），日前冒用另名移工身份前往雲林墮胎，但卻因已懷胎6月而遭醫師拒絕手術。診所在事後抽血檢測，發現該名女移工已感染愛滋病毒（HIV），且追查後還發現，其在台有1名印尼同鄉男友和4個台灣籍男友，且每周都會與他們約會、性交，病毒感染範圍恐進一步擴大，移民署也立即介入展開追查。 至今日（12日）凌晨時分，移民署專勤隊終於在桃園找到女子，並立即將其逮捕，預計下午移送苗栗地檢署偵辦。

年約38歲的阿妮，在台務工不到半年便從僱主住所逃逸，投靠印尼籍男友，並坐擁4名台灣男友。

根據初步調查，該名印尼籍女移工阿妮年約38歲，面容「相當姣好」，今年6月向另名到台灣僅2個多月的同鄉女工藉口借得雙證件後，前往雲林一間婦產科欲進行人工流產手術。醫師考量狀況後，發現阿妮當時已經懷孕6個月，因此不建議終止妊娠，阿妮只好悻悻然離去。事後診所將阿妮血液送驗，赫然發現其已感染愛滋，遂通報雲林縣衛生局，衛生局人員撥打阿妮所留手機號碼，有一名印尼籍男子接聽，但表示目前這名印尼女子人在外縣市工作，說完隨即掛斷電話，之後就不再接電話。

局處人員依其所留資料展開追查，但卻查到身份遭冒用的同鄉女工，幾經轉折後才終於確定阿妮身份，發現她2019年7月到台灣擔任監護工，同年12月間即自原僱主處所逃逸，到雲林與印尼同鄉男友「阿都」同居，長相清秀的她還有4名台籍男友，且每周都會到嘉義與他們約會並發生性行為，衛生局人員目前也正積極追查這4名男子的身份。

為避免感染範圍進一步擴大，移民署專勤隊循線積極追查女移工動向，終於在12日凌晨2時30分在桃園平鎮一處民宅前將其逮捕，桃園市衛生局再對她抽血複檢，確認感染愛滋病毒。據初步訊問了解，阿妮感染愛滋一事經由傳媒報道後，已在印尼網絡群組中轉傳，阿妮得知後北上前往桃園藏匿，被查獲時還在尋找租屋落腳，並無與他人同居。

桃園市專勤隊長荊少安指出，阿妮除了逃逸移工身份外，另還涉刑法詐欺而遭到通緝，目前除通知桃園衛生單位進行抽血複檢外，後續也將移由中壢分局警方解送苗栗地檢署歸案。

（綜合報道）