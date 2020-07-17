陳菊確定出任台監察院長　國民黨「終菊之戰」吞敗

台灣立法院會在7月17日進行台灣監察院人事同意權案投票、開票作業，在開票之前，國民黨立法委員雖拿出預先準備的水球，往主席台及投票處猛砸，企圖杯葛開票作業，民進黨立法委員則穿上雨衣並以保麗龍板阻擋，雙方互相攻防拉扯。 不過，國民黨的水球攻勢仍難以與民進黨抗衡，最後陳菊獲得超過超過台灣全體立法委員半數的同意票，確定將出任台灣監察院長。

台灣立法院會今天進行監察院人事同意權案投票，上午9時會議開始前，國民黨立委要求停止投票，會議開始後，則將議場中央的圈票處、票匭推倒移走，與民進黨立委爆發拉扯。國民黨立法委員還拿出預先準備的水球，往主席台及投票處猛砸。

台灣立法院會17日將進行監察院人事同意權案投票，但上午9時會議開始後，國民黨立委將議場中央的圈票處及票匭搬走，與民進黨立委爆發拉扯。（中央社）

不過，投票最終還是得以進行，監察院長被提名人陳菊獲65張同意票、不同意票3票、無效票2票，經全體立委過半數同意，將出任監察院長。

《中華民國憲法》增修條文第7條明定，監察院設監察委員29人，並以其中1人為院長、1人為副院長，任期6年，由總統提名，經立法院同意任命之。

立法院去年12月10日三讀通過「監察院國家人權委員會組織法」，明定監察院下設國家人權委員會，由監察院長兼任主任委員，將接任監察院長的陳菊也將兼任第一屆國家人權委員會主任委員。

國民黨近來一直反對陳菊獲此任命。國民黨文傳會主委王育敏與多位國民黨青年早前還在7月16日下午召開「拒絕酬庸、退回提名、全民火大站出來」記者會，呼籲全民17日上午共同到台灣立法院前，對史上「最爛、最綠、最酬庸」的監委提名名單表達最強烈的抗議。

至17日早上，大批抗議群眾聚集台灣立法院，部分場外民眾也開始翻越警方所架設的第一層拒馬，爬上第二層的鐵拒馬，並試圖進入立法院，引發警民雙方激烈推擠衝突，但都遭優勢警力攔下。隨後為避免爬上鐵拒馬的民眾受傷，警方也讓出路，讓鐵拒馬上的群眾安全下來。