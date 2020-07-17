【多圖】陳菊波折中終入主台灣監察院　藍綠立法院再上演文攻武鬥

台灣立法院7月17日進行台灣監察委員人事同意權投票，結果台前總統府秘書長陳菊確定獲得台監察院長一職。但在過程中，藍綠立委為了是否讓陳菊入議場進行實質審查，而採取激烈攻防手段，國民黨立委此次仍使出各式強力杯葛，即便陳菊人事案如民進黨所預期通過，但難免也破壞了台灣朝野互信。

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台灣立法院原定7月14日至7月16日進行台灣監察委員被提名人審查作業，並於7月17日以投票表決行使台灣監察院人事同意權，但國民黨立法院黨團繼6月29日佔領議場、7月3日抗議陳菊到立法院拜會的行程後，7月14日再度出招攻入台灣立法院議場，甚至破壞內部設施杯葛議程，直到7月16日下午，民進黨立法院黨團以人數優勢，清除在主席台上的國民黨立委們，才讓游錫堃重返議場。

7月16日藍綠立委在立法院爆發激烈肢體衝突。

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為讓7月17日可以順利進行台灣監察委員人事同意權投票，民進黨立法院黨團於7月16日拋出提議：由於本次監委被提名人的實質審查遭到「議事杯葛」，無法進行被提名人的說明與詢答，但依台灣大法官解釋，立法院有行使監委同意權的義務，故停止詢答，直接以「無記名投票表決」。

不料，7月16日針對民進黨上述提議進行表決時出現狀況，例如民進黨立法院黨團書記長鍾佳濱竟投成「反對」，國民黨立法院黨團也指控民進黨立委陳瑩去錄製政論節目不在議場，卻能投下贊成票，指民進黨作票，本次提議表決失效。

到了7月17日進行投票時，儘管國民黨黨主席江啟臣、國民黨立法院黨團總召林為洲仍反覆質疑7月16日的表決是否「有效」時，台灣監察委員被提名人仍舊全數通過提名。

從議場內到議場外，今日國民黨就是反覆強調民進黨「作票」。（譚英瑛／多維新聞）

林為洲主張，國民黨已掌握陳瑩不在現場卻投下同意票，如此的決議無效，而7月17日日的同意權行使投票也無效，國民黨將不承認本次監察委員同意權；江啟臣則指責游錫堃是「作票院長，護航陳菊」，更指民進黨踐踏「國會民主」。台灣民眾黨則以新聞稿方式指責游錫堃主持議事不中立，更指出由於本次人事權審議並未進行實質審議，故未來將研議提出釋憲申請，請求台灣大法官做出暫時處分，以凍結陳菊及其他監察委員就任。

從議場內到議場外，今日國民黨就是反覆強調民進黨「作票」。（譚英瑛／多維新聞）

時代力量立法院黨團總召邱顯智則表示，國民黨本次佔領實質上是對自身職權的「閹割」，不過，他同時也指民進黨應就詢答程序進行朝野協商，而不是拿着國民黨佔領議場作為墊背，「這種態度，能夠贏得人民的尊敬嗎？」

時代力量立法院黨團則強調立法院對被提名人進行實質審查的重要性。（譚英瑛／多維新聞）

針對國民黨對於陳瑩的指控，立法院7月17日發出新聞稿表示，立法院發放表決卡不分黨派，經了解，當日現場一度發生「搶卡片」的情況，以至於回插表決卡時，陳瑩的卡片誤插到有出席的綠委張宏陸座位上，導致張宏陸按下同意鍵，螢幕上卻顯示陳瑩投下同意票，而張的表決反而沒有紀錄，故「投票總數與結果不變」。

民進黨立法院黨團書記長鍾佳濱也對國民黨對於陳瑩的指控提出反擊，他表示，在半個月前，國民黨立委會去拔除民進黨立委在座位上的表決卡，使得民進黨立委無法表決，由於國民黨立委有此往例，故7月16日民進黨團也對此進行堤防，當藍委又在故技重施時，民進黨立委何志偉抽起黨團成員的卡進行防守，但在混亂中，有些表決卡重新插入時插錯座位，以至於張宏陸的同意票變成是不在場的陳瑩所投，而他自己的表決結果則與個人立場不符。

民進黨立法院黨團三長則在下午召開記者會，黨團總召柯建銘則呼籲朝野應合作廢考監兩院。（譚英瑛／多維新聞）

在朝野為了本次人事同意權交戰之後，民進黨立法院黨團總召柯建銘則呼籲在野黨，既然衝突已經結束，朝野應合作共同來推動憲改並廢除台灣考試、監察兩院。