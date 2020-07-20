淘寶台灣被指陸資繞道經營　台投審會調查「陸資是否具控制力」

阿里巴巴授權英國克雷達投資有限公司成立「淘寶台灣」，去年10月在台灣正式落地，但外界一直有聲音質疑其是陸資繞道經營。 由於有人檢舉淘寶台灣與大陸淘寶網共用私隱協議，台灣用戶「資安恐外洩」，台灣經濟部投審會周日（19日）表示，此案正在調查中，以釐清陸資對淘寶台灣是否具控制力。

根據台灣有關規定，陸資佔3成以上或有實質控制力等因素，才會被判定是陸資，而淘寶台灣股權的陸資不到3成，且董事結構也不具實質控制力，因此投審會的調查方向為「陸資對其是否有控制能力」，至於網站私隱權、用戶使用協議，將列為控制力的評估參考。

淘寶台灣App採用繁體中文介面，提供台灣消費者習慣的付款、物流方式，以及交易流程保障。（聯合新聞網）

恐被迫結束在台經營

據台灣《經濟日報》報道，一旦淘寶台灣被從外資改認定成陸資，恐被要求再以陸資重新提出經營申請，若陸資申請未能通過，恐被迫結束在台經營。投審會指出，英國克雷達在台登記營業項目並沒有電商（無店面零售業），非單純改正即可，若以陸資重新申請也有疑慮，且台灣也沒開放陸資經營第三方支付。

涉事檢舉信指出，「淘寶台灣」用戶註冊前須簽署的私隱權協議，與「淘寶全球」、「浙江淘寶網絡公司」其實是同一平台。該協議稱，使用個人資料不須經授權同意，甚至用戶不能撤回個人資料。對此，台灣投審會發言人蘇琪彥表示，淘寶台灣是阿里巴巴品牌授權，背後可能有運用一些原本就是淘寶平台的資源，這個部分投審會也一直在針對控制能力的項目做查核。

淘寶台灣去年10月在台正式落地。（聯合新聞網）

淘寶台灣：用戶不需簽署陸版私隱協議

淘寶台灣則澄清指出，淘寶台灣與大陸淘寶是不同的平台，消費者註冊成為淘寶台灣的用戶，不需簽署大陸淘寶的私隱權協議。這份協議資料，是給跨境供應商。由於淘寶台灣App上有部分商品是海外供應商跨境提供，投訴者看到的協議資料，目的是規範跨境的供應商，以確保出貨給台灣消費者的履約品質。

淘寶台灣強調，阿里巴巴投資克雷達不到3成，背後主要股東為海外基金，而克雷達是一間合法的外資公司。而根據台灣公開資訊網，英商克雷達在台從事國際貿易業、資料處理服務、廣告傳單分送業、一般廣告服務業、食品業等。

（綜合報道）