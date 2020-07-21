國民黨稱台外交密件爆蔡英文親信涉貪　要求台外交部證實

國民黨7月20日上午召開記者會，稱接獲台灣外交部密件，指出在台灣駐印度尼西亞代表處的電報文中，質疑國營事業遭中間人控制，企圖將政府排除在外，以謀取個別私利，國民黨直指台總統府秘書長蘇嘉全、民進黨立委蘇震清可能涉入。 對此，蘇震清同日出面駁斥，反批國民黨誣指，不排除採取法律行動，台灣外交部也同步則出面澄清，表示蘇嘉全、蘇震清於國民黨所稱期間，並未有出訪印度尼西亞的紀錄。

國民黨7月20日晚間對外喊話，令請台灣外交部說明有無這一份電文，若無，即聲明沒有公文；若有，則請出示公文，讓社會公評。國民黨7月21日再度追擊，國民黨文傳會主委王育敏強調，台《自由時報》報道已指明「電報為真、日期誤繕」，顯見國民黨的陳述一切都有真憑實據，台外交部遲遲不敢拿出印度尼西亞代表處發回的電報原件，說詞心虛矛盾，國民黨呼籲蔡英文好好說清楚，早日給外界一個交代。

國民黨強調，國民黨的陳述完全依據電報內容，毫無扭曲捏造，若蘇嘉全叔姪不服指控要提吿，理應去吿揭露此事的外交人員，而非誣指國民黨不實爆料。

針對外交部遲遲不願證實電報屬實，國民黨又稱，媒體如此明確的報道「電報為真、日期誤繕」，外交部已沒有閃躲的空間，若外交部仍不願拿出已解密的原件，只會讓人懷疑是否承受其他的壓力？外交部的態度顯然代表心虛。