國民黨曝料稱民進黨蘇嘉全等訪印尼謀私利　台外交部拒公開文書

國民黨7月20日召開記者會，公開一份2017年台灣駐印度尼西亞代表處的電報，質疑台總統府秘書長蘇嘉全、民進黨立委蘇震清等人，疑似涉入公營事業謀取私利，並要求請台灣外交部應對外證實文件的真偽。 對此，台灣外交部發言人歐江安於7月21日再次回應，強調公文書不是政治鬥爭的工具，而外交部不會基於任何壓力，對外公布公文書。

國民黨在7月20日的記者會上，公開台外交部密件，內容指控蘇嘉全擔任台灣立法院長期間，與其侄子蘇震清曾於2017年時帶着台灣公營企業主管，訪問印度尼西亞副總統等高層官員，卻並未知會台灣外交部，涉嫌繞過公務體系謀取私利。另外，國民黨也在7月21日引述台灣媒體報道所稱，該份台外交部的電報為真，只是日期誤繕，將2016年誤植為2017年，國民黨據此強力要求台灣外交部公布內容，證明真偽、出面說明。

歐江安說明，外交部從來都沒有對外證實過電報真偽，主要原因是公文書不是拿來外流、做為政治鬥爭的工具，這不是公文書存在的意義，任何公家單位的內部文件，是研析意見，需要經過相關考慮、討論與跨部會研商。

歐江安進一步重申，外交部唯一指出有差距的事實，就是媒體上的這份文件，日期基本上跟事實不符，經外交部清查，蘇嘉全在2016年9月以私人身分低調訪問印度尼西亞，由於該次訪問並非官方行程，而是與當地僑界聯繫情誼，駐印度尼西亞代表處當時僅基於禮遇台立法院長而前往接機，但考慮行政中立原則，並未參與訪團接待或提供其他協助，而蘇嘉全及蘇震清在2017年沒有赴訪印度尼西亞記錄，相關報道與事實不符。

蘇嘉全面對國民黨的指控，7月21日上午已委由律師前往提吿，現場也秀出蘇嘉全的入出境紀錄證明，並針對爆料的國民黨文傳會主委王育敏、革命實踐研究院院長羅智強、副院長游淑慧等3名黨務主管提吿妨害名譽吿訴，另也將提起民事損害賠償訴訟。