雙城論壇閉幕　學者邵宗海：兩岸僵局下雙方都有務實一面

2020年台北上海雙城論壇7月22日以視訊方式舉行會議，順利閉幕。對此，澳門理工學院名譽教授邵宗海認為，論壇值得正面肯定，一是在兩岸關係低迷、新冠疫情影響下，能如期舉行已不易；二是啟示兩岸，在面臨更糟糕的僵局之下，論壇雙方依舊孕育彼此仍可能推動兩岸和平相處的氛圍。

綜合台灣《中國時報》等媒體報道，邵宗海指出，此次論壇雙方都刻意對彼此釋放善意，例如剛才調任上海擔任代理市長的龔正，在論壇舉行的前一天，他的職務就正式真除，以正職的上海市長與柯文哲共同主持論壇，有其政治意義，也可說給足台北面子。

他表示，台北方面，柯文哲的致詞也讓中國大陸感到「窩心」，除了再強調一向主張的「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、 互相諒解」等五個互相之外，再次說出柯文哲自2015年以來，一直秉持的「兩岸一家親」說法，並稍微調整成「一家親比一家仇好」，但語意及對兩岸的善意確是沒有任何的變動。

上海市7月21日舉行第十五屆人大四次會議第二次全體會議，龔正當選上海市市長。龔正自今年3月起就出任代理市長，接替因新型冠狀病毒肺炎疫情，被調任湖北出任省委書記前市長應勇。（中央社）

邵宗海認為，對比台灣目前執政的民進黨當局兩岸立場，以及目前兩岸嚴峻的情勢，可以想象得到要在柯文哲口中重提「兩岸一家親」這五個字，是何等的重壓與煎熬。

不過，邵宗海表示，柯文哲畢竟不同一般的政治人物，他是敢言也直說。柯文哲此次也表明，他的兩岸關係立場一致，處理兩岸事務的態度就是「務實」，到今天為止，還是認為「兩岸交流比斷流好，合作比對抗好，一家親比一家仇好」。

邵宗海指出，其實「兩岸一家親」的說法源自於2013年10月習近平在印度尼西亞會見蕭萬長時，接着在2014年大陸全國兩會的開幕式中，大陸全國政協主席俞正聲與大陸總理李克強，也分別在其工作報吿中指出了「兩岸一家親」的理念，首次將之寫入政府工作報吿中。

邵宗海認為，北京也有務實的一面，只要不是「兩個國家下的地方層級交流」，就能順暢往來，雙城論壇是很好的典範。（Facebook@邵宗海）

他表示，「兩岸一家親」一詞，對中國大陸來說，是多次被提到在中共中央層次上，或許可說是形同與「一中原則」或「九二共識」的位階。只不過，前者的說法在運用上，沒像後者那麼嚴格的要求規範在「國共論壇」或「兩岸當局或領導人會談」的層級上。

邵宗海表示，經過多年的城市交流實證下來，發現北京也有「務實」的一面，對於兩岸地方政府層級的往來，也能理解只要彼此都能遵守不是在從事「兩個國家下的地方層級交流」，倘若尚能有些言辭上說出「促進兩岸融合」或「加強兩岸民族與歷史鏈接」，就可暢通雙方交流與往來。「是不是這次雙城論壇會是次可實驗的範本」？