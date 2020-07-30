4人涉違反《國安法》被捕　台陸委會：勿藉惡法箝制港人自由

台灣前陸委會主委賴幸媛日前接受媒體專訪時透露，10年前兩岸協商ECFA時，她曾與時任國台辦主任王毅建立「秘密管道」。對此，台陸委會發言人邱垂正30日表示，對現在的陸委會而言，兩岸協商過程不應有神秘溝通管道與黑箱作業。邱垂正還稱，即使退職後，公務員若違反保密相關義務，可能涉及國家機密保護法及刑法等相關規定。 香港警方國家安全處早前拘捕3男1女，指其涉嫌違反《港區國安法》。對此，邱垂正表示，言論自由是香港基本法27條明文規定賦予港人的權利，相關方面應予以尊重，勿藉惡法箝制港人自由。

7月30日，台陸委會舉辦例行記者會。針對近日賴幸媛接受媒體訪問時透露10年前曾與時任國台辦主任王毅建立「秘密管道」，陸委會發言人邱垂正表示，對於相關當事人的說法，目前的陸委會無從說明，但要提醒，依照《公務人員服務法》規定，公務員有絕對保守政府機關機密的義務，無論是否主管業務均不得泄漏，退職後亦同。若違反保密相關義務，依情節輕重，可能涉及國家機密保護法及刑法等相關規定。

邱垂正強調，兩岸洽籤協議過程應該受國會監督，不應有秘密管道與黑箱作業。（楊家鑫／多維新聞）

邱垂正強調，對於現在的陸委會而言，行政部門洽籤兩岸協議的過程都應該依法處理，並接受國會監督，不應有所謂的神秘溝通管道與黑箱作業。

香港警方早前以涉嫌違反「港版國安法」拘捕4名人士。對此，邱垂正說，言論自由不但是普世價值，也是香港基本法27條明文規定賦予港人的權利，相關方面應予以尊重，勿藉惡法箝制港人自由。

在台港青團體「邊城青年」呼籲台政府，豁免港人申請入台證時須提供港警核發「良民證」的規定。對此，邱垂正表示，《港澳條例》及相關許可辦法，對於處理港人來台事務都有規範，台政府會依據人道原則與相關法規，妥適處理相關個案，包括涉及相關證件等問題。

有關香港立法會選舉將延期，邱垂正回應稱，一個公平、公正、自由的定期選舉是民主制度的重要基礎，相關方面應避免侵害港人的政治參與以及公民權利。

對於戴耀廷被解除教職，邱垂正說，戴教授秉持知識分子的良知與責任，長期關注並參與香港民主運動，受到香港跟國際社會的尊崇，陸委會對此感到遺憾，希望香港能繼續保有學術自由、不受政治力量干預。