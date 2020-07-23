台港相互卡關駐派人員簽證　台陸委會：平等原則處理

繼港府持續拒發台灣駐港人員簽證，近日也傳出2名香港駐台人員被台方拒發簽證，台港互動陷入惡性循環。對此，台陸委會發言人邱垂正強調，台方是以「平等互惠」原則處理，若港府持續干擾台方駐港機構運作，台方也會適時應處。台駐港機構會堅持到最後，以確保台人權益，直到忍辱不能負重為止。

邱垂正呼籲港方儘速處理台方駐派人員簽證，而台方亦將以平等原則處理港方人員簽證。（楊家鑫／多維新聞）

今天（23日）台陸委會舉行例行記者會。台陸委會發言人邱垂透露，目前台方駐港人員是12位，另外還有當地僱員50多位。香港駐台辦事處則大概有5、6位，以及一些當地僱員。對於雙方互卡簽證，他說「我們就是平等互惠原則處理」。

據悉，陸委會駐港辦事處代理處長高銘村此前就因簽證未獲延期，於7月16日返台，包含他在內已有4人因拒簽離開香港。而台方拒簽港方2人，是為了符合「比例原則」。

陸委會駐港辦事處代理處長高銘村（左一）因簽證未獲延期，於7月16日返台。（資料圖片）

而關於有港媒披露至少4位香港抗爭者已偷渡到台灣離島，邱垂正表示，政府多次強調支持香港的民主自由，但台灣是法治社會，若以非法方式來台，當事人與協助人會面臨刑事責任追究，台政府絕不鼓勵，呼籲相關人士要遵守台灣法律。

有媒體追問是否能證實上述偷渡訊息，邱垂正僅表示，沒有更多資訊可以提供。

另一方面，關於台灣近日開放包括陸生在內的應屆畢業生入境，邱垂正表示，將會同教育部與各校，妥善協助入境後生活與學業安排。後續境外生返台時程，仍由台灣中央流行疫情指揮中心會同相關機關，再行評估處理。

同時，近日台媒披露有台生想從大陸轉學回台受到陸方阻擾，邱垂正則表示，所有學生對於未來的選擇權都應受到充分尊重，呼籲陸方不要橫加阻礙台生回台就學的權利，陸委會也將適時協調教育部給予協助。

他再次呼籲，當前中國大陸內外部面臨許多風險，台灣年輕人赴陸求學就業可能遇到很多政治、經濟風險，甚至人身安全的問題，赴陸前應該審慎評估。