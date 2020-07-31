李登輝病逝｜從情同父子到反目成仇　宋楚瑜致哀：感念老長官栽培

台灣前總統李登輝7月30日晚間7時24分病逝，終年98歲。親民黨主席宋楚瑜7月31日下午趕赴台北榮總，表達哀悼之意，同時也盼李登輝夫人及其家屬節哀。

宋楚瑜表示，李登輝過去是栽培過他的長官，他特來向長官表達悼念。他稱，他追隨李登輝擔任中國國民黨秘書長期間，在李的領導下，共同為台灣民主發展貢獻心力，他負責跟黨外人士及黨內各階層溝通，協助召開國是會議，完成廢止《動員戡亂時期臨時條款》，推動台灣總統直選，並以不流血的寧靜革命方式，終結萬年國會，並修正《刑法》，讓政治思想犯徹底消失等，在台灣從威權走向民主的時刻，他感佩李登輝逐步推動完成台灣民主轉型與深化的關鍵性影響。

李登輝7月30日晚間病逝，終年98歲。親民黨主席宋楚瑜（前）7月31日下午現身致意，並接受媒體聯訪。 （中央社）

宋楚瑜落淚說，他也非常感念李登輝指派他到台灣省政府，為全體省民服務。他回憶，當年他在赴台灣省政府就任前夕，李登輝還特別召見他，親口用台語跟他說，必須要一步一腳印，為百姓好好做事，這也成為他到省政府服務後最重要的工作理念。

李登輝與宋楚瑜情同父子到反目成仇

據台媒報道，李登輝和長宋楚瑜的許多交集及恩恩怨怨，可以說是近20多年來台灣政治發展的縮影，也說明了「政治沒有永遠的敵人，亦無永遠的朋友」。

1988年時任總統的蔣經國過世，李登輝續任。當時宋楚瑜擔任國民黨副秘書長，他在臨時中常會中「臨門一腳」，落淚抗議代理黨主席案未排入議程後離去。主席余紀忠隨即提議處理代理黨主席案，列席的中常委們也紛紛表態支持，李登輝成了國民黨代理黨主席，從而開啟未來十二年的「李登輝時代」。

不久後宋楚瑜即扶正為國民黨秘書長。1990年，黨內爆發了路線之爭，宋楚瑜代表的主流派獲勝，李登輝因而也順利獲得提名參選總統，國民黨分裂的種子也在此時萌芽。

1992年底立委選舉，國民黨大敗，後來還因為新黨成立進而分裂，宋楚瑜也因此必須扛責辭去秘書長一職，但卻馬上被任命為台灣省政府主席，權力更大。1994年省長民選，李登輝更大力支持宋楚瑜。然而凍省後，李宋關係也凍了起來。宋楚瑜挑戰2000年總統大位，李批宋「提籃假燒金」，宋也回嗆李「頭殼壞掉」。宋原本選情看漲，但爆發興票案，而也因為連宋相爭，國民黨將江山拱手讓人。

1994年台灣省長民選，李登輝（右）幫宋楚瑜站台。 （聯合新聞）

此後李宋交集不多，一直到2004年總統大選後，宋楚瑜因李登輝說他在419抗議時「去打麻將」而告上法庭。歷時三年李登輝敗訴，需賠償200萬元還要登報道歉。但宋楚瑜並未要李登輝賠錢、道歉，雙方關係再度趨緩。2008年馬英九當選總統，李登輝想要整合第三勢力，又再度想起宋楚瑜這個昔日盟友。其後，宋楚瑜再度參選總統2次，李登輝雖未表態支持他，但兩人關係也沒有變差。