台灣多名立委疑收賄遭搜索　蔡英文愛將蘇嘉全侄子也在列

台灣數名立法委員疑似收賄，包含藍綠皆有立委涉案，台灣檢方今天（31日）兵分65路，鋪天蓋地搜索台灣立法院立委研究室、立委地方辦公室及住處等，並查扣到新台幣920萬元現金。此外，也約談了國民黨立委陳超明、廖國棟；民進黨立委蘇震清；無黨籍立委趙正宇；及時代力量黨主席徐永明等人。本次被約談的名單當中，由於蘇震清是蔡英文愛將、台總統府秘書長蘇嘉全的侄子，也使案情格外受到台灣輿論關注。

據了解，此案源此於SOGO百貨幾年前曾爆發的經營權之爭，其中一方位爭奪SOGO主導權，涉嫌以新台幣數十萬至上千萬不等的價碼，行賄立法委員，通過立委職權施壓台灣經濟部修正法令，該案將朝向貪污治罪條例方向偵辦。由於需要約談的涉案立委加上立委助理人數眾多，超過60人，且涵蓋各黨派，辦公室也座落台灣各地，台灣檢調出動檢察官、調查官等超過200人，陣勢相當龐大。

台北地檢署31日上午大規模搜索立法院立委研究室，並帶走相關資料卷宗。（中央社）

另外，此次涉案的四名現任立委（陳超明、廖國棟、蘇震清、趙正宇）加上一名前立委（徐永明）共五人，據悉，趙正宇所涉之案件並非SOGO經營權之爭，而是涉嫌施壓會另一土地開發變更案，只不過五人收賄均來自同一名郭姓白手套，因此同樣遭檢方一同收網約談。

針對檢調搜索立委辦公室，且多名立委、立院助理遭約談，台灣立法院則以新聞稿表示，關於立委研究室遭到搜索，基於偵查不公開，立法院對於詳細案情並無所悉。

對於有黨籍立委遭到檢調搜索，民進黨發言人顏若芳表示，一切尊重司法，等到相關情節明朗與釐清事實後，假使有任何違反廉政行為者，民進黨亦將依廉政條例規定，立案調查並從嚴辦理。

台北地檢署31日上午大規模搜索立法院立委研究室，包含立委陳超明、趙正宇、廖國棟、蘇震清以及前立委徐永明、陳唐山都疑似涉入收賄案情，檢調人員帶走相關資料卷宗。（中央社）

徐永明身為新興政黨時代力量的黨主席，此次也疑似涉收賄遭到檢調調查，時代力量也以新聞稿方式指出，徐永明正配合偵辦調查中，由於目前約談還在進行中，靜待相關司法程序進行，決策委員會亦將請徐永明說明案情，並根據黨內程序處理相關事宜。