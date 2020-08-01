台立委集體收賄涉額近4000萬元　 4名立委及時力黨主席遭聲押禁見

台北地檢署偵辦立法委員涉嫌收賄案，約談多名前任或現任立委，及相關涉案人士等共63人。 北檢在周六（1日）複訊後，依貪污罪向法院聲押禁見10人，其中4人為現任立委，包括有民進黨籍蘇震清、國民黨籍廖國棟及陳超明、剛卸任立委的時代力量主席徐永明及無黨籍立委趙正宇。另外，同樣涉案的前民進黨立委陳唐山，稍早已被50萬元（新台幣．下同）交保。

案情指，太流前董事長李恆隆為推動修正公司法「SOGO條款」修法，涉嫌行賄陳超明、廖國棟、蘇震清、陳唐山及徐永明。五人涉嫌收賄200萬元到2000萬元不等，收賄總金額近4000萬元，其中以蘇震清涉嫌收賄2000萬元最多。

另據台媒指，趙正宇案與其他立委的案件並不相同，其涉及寶塚公司負責人陳明瀚、展雲企業董事長鍾克信為開發所需，欲變更金山地區屬陽明山國家公園列為第三種一般管制區的土地地目，透過「是知管理顧問公司」總經理郭克銘行賄趙正宇施壓營建署。郭克銘是上述兩案中的「白手套」，故遭北檢一併收網約談。

太流前董事長李恆隆。（聯合新聞網）

對於時代力量徐永明涉嫌收賄，時代力量在周六表示，決策委員晚間召開臨時決策委員會，會中決議即日起停止徐永明及副秘書長林鈺傑的職務，並推選時代力量黨團總召邱顯智為代理黨主席。

（綜合報道）