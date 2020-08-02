【觀察】最「先進」的時代力量給了台灣民主最大一巴掌

針對台灣SOGO經營權爆發行賄案，台北地檢署於7月31日兵分多路搜索多名台灣立委辦公所與住處，並約談多名前任或現任立委，及相關涉案人士等共63人。

北檢在周六（1日）複訊後，依貪污罪向法院聲押禁見10人，其中4人為現任立委，包括有民進黨籍蘇震清、國民黨籍廖國棟及陳超明、剛卸任立委的時代力量主席徐永明及無黨籍立委趙正宇。另外，同樣涉案的前民進黨立委陳唐山，稍早已被50萬元（新台幣．下同）交保。

這次台灣立委集體收賄弊案，也創下台灣司法史上，首次同時有多位現任立委遭聲押紀錄。根據台媒報道，檢調從2013年開始醖釀這起貪瀆案，其後依通訊監察法聲請上線監聽，已確實掌握官商勾結的線索，才敢「司法辦立法」。

毫無疑問，此次貪污事件爆發後，對於台灣各政黨的形象皆產生嚴重傷害，而獲益者自然是沒有涉貪立委的民眾黨，受傷最嚴重的自然是黨主席徐永明涉貪的時代力量。

時代力量現為台灣第四大政黨，而它是從2014年太陽花運動後所興起的一股政治力量，在2015年9月份正式成立，時代力量主要的政治理念為「進步價值」、「公開透明」、「反威權」和追求「台灣國家地位正常化」，由於它是太陽花世代的政治產物，因此許多人認為它是能夠代表多數台灣年輕人想法的政黨力量。而時代力量的社會關注在於替年輕人發聲、追求社會公平正義，例如關注居住正義、勞基法和租税改革等年輕人相對有感的社會議題。

另一方面，時代力量在「反中」的意識形態上走得比民進黨更加激進，不管是追求「台灣國家地位正常化」或者強調「保衛台灣」的說法，但由於政治影響力不足，時常被外界歸為民進黨的側翼。在政治意識形態不過是「小綠」的情況下，時代力量唯一能強調自己不同於民進黨的，就是維持太陽花時的榮光，主打「為年輕人說話的政黨，不同於沉浸在政治染缸、貪腐官僚的藍綠兩黨」。

而如今徐永明涉貪一事，象徵台灣最「先進」的政黨在台灣民主的「大染缸」下也不自覺地墮落了，無形中給台灣民主打了一記大巴掌。起初具有理想性和改革色彩的政治人物在面對利益的誘惑，也禁不起考驗而背叛了原先參政的初衷。而在這個現象背後，更關鍵的問題在於究竟台灣民主產生何種弊端才使得貪腐問題層出不窮。

時代力量在周六表示，決策委員晚間召開臨時決策委員會，會中決議即日起停止徐永明及副秘書長林鈺傑的職務，並推選時代力量黨團總召邱顯智為代理黨主席。（中央社）

此外，由於SOGO行賄案中疑似有三黨立委合作的「痕迹」，因此這次貪污事件給予台灣民眾的啟示在於，在金錢的誘惑面前，不同黨派的立委之間失去了競爭關係，而只剩共同的利益。這顯示對於政治人物而言，不同黨派或政治理念只是用來獲取政治利益的外衣或包裝，事實上他們最關心的仍然無非金錢和權力。

台灣社會常認為「中共一黨獨大，缺少制衡，貪腐橫行」。但民主自由的台灣，為何最終，連以「苦年輕人所苦」、社運出身的政黨，都成為利益勾結的重要一環？民主選舉是台灣引以為傲的，然而台灣，什麼時候能正視到「民主選舉」也會有問題，也極需改革根深蒂固的政商勾結？

過去台灣社會總是一句「國民黨貪腐」，後來是「民進黨也會貪」，現在是「從政的都貪」，政治獻金、收賄、利益鏈，這些詞平日都不斷出現在新聞上，人們也見慣不怪了。昔日中國共產黨大刀闊斧打貪，至今仍貪腐案不斷，「貪」難治、也得治。期望徐永明的貪，能讓台灣有所警醒。

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