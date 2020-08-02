台總統府秘書長蘇嘉全請辭獲准　其姪立委蘇震清涉收賄昨被羈押

在台灣，台北地檢署偵辦立法委員涉嫌收賄案，昨日（1日）依貪污罪向法院聲押禁見10人，包括民進黨立委蘇震清，國民黨立委廖國棟、陳超明，無黨籍立委趙正宇等4名立委及剛卸任立委的時代力量黨主席徐永明。 由於蘇震清是現任總統府秘書長、前立法院長蘇嘉全的姪子，角色頗為敏感，也令案情更受關注。台灣總統府今日（2日）表示，蘇嘉全因個人因素主動向總統蔡英文請辭，蔡表示尊重並准予辭職，而秘書長一職將由副秘書長劉建忻暫代。

蘇嘉全今日（2日）下午也在Facebook發出請辭聲明，指今年5月20日，承蒙蔡信任獲邀擔任秘書長職務，自上任始終抱持戒慎恐懼態度，全力扮演好幕僚長角色，希望能為蔡分憂解勞，但近期他屢遭惡意抹黑，以及家族成員所涉事件影響，造成蔡困擾，他深感不安與抱歉。

蘇嘉全曾是蔡英文2012年大選時的副總統人選，在蔡第一個總統任期出任立法院長，第二任期轉任總統府秘書長。（中央社）

他重申，從政30多年來無論擔任何職，都謹守分際清廉坦蕩，與其夫人從未因任何貪瀆案件受到偵辦或起訴，因為清白是他第二生命，會誓死守護。然而，近來外界屢以莫須有的抹黑污衊或扭曲事實，影射他利用職權包庇家族牟利，他絕不接受這些對其惡意的人格謀殺。

蘇嘉全表示，為不再讓蔡困擾，也讓檢調能秉持勿枉勿縱的司法精神放手偵辦，他宣布即日起辭去秘書長一職，再次感謝蔡英文的厚愛與提攜。

據此前報道，案情指，太流前董事長李恆隆為推動修正公司法「SOGO條款」修法，涉嫌行賄陳超明、廖國棟、蘇震清、陳唐山及徐永明。五人涉嫌收賄200萬元（新台幣，下同）到2000萬元不等，收賄總金額近4000萬元，其中以蘇震清涉嫌收賄2000萬元最多。

據聯合報報道，對於蘇震清涉案，民進黨廉政會稱，將在最快時間立案調查。民進黨廉政條例規定，經法院判決有罪者予以停權或除名。雖然該案仍在偵辦階段，但府院黨高層已有共識，將會對蘇震清開鍘，「至少先暫時停權」。

（聯合報、蘇嘉全Facebook）