賄案風暴延燒　江啟臣：不能接受從政同志收賄

時代力量黨主席徐永明、民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟、陳超明涉收賄，遭台灣檢方聲請羈押。國民黨主席江啟臣於8月2日出席記者會時，表示絕不能接受從政同志收賄，支持依法查辦，並採高道德標準要求，如遭收押，會請考紀會召開會議，至少停權處分。

國民黨主席江啟臣（前左5）、前立法院長王金平（前左4）2日與30多名黨籍立委到高雄市長補選候選人李眉蓁競選總部，為李眉蓁（前左3）加油助選。 （中央社）

江啟臣、前立法院長王金平與30多名國民黨立委於8月2日上午到國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁競選總部，為李眉蓁加油，並召開「立委相挺，真愛高雄」記者會。江接受媒體訪問時表示，國民黨絕不接受有任何的國會議員和從政同志收賄，支持司法單位依法查辦，毋枉毋縱，也會採取高道德標準自我要求，只要涉案的同志遭收押，就會請考紀會召開會議，至少是停權處分。

隨後媒體詢問江啟臣對李眉蓁在補選市長電視政見發表會的表現怎麼打分數，他稱，分數是8月15日由全體高雄市民打，他是來幫她加油打氣及爭取市民支持的，所以分數就留給市民打，李的論述完整、務實、踏實，勾勒出完整市政規劃和對手未提出的施政願景。

李眉蓁個人則一甩論文抄襲案，淡定表示政見會的表現見仁見智，因為時間非常短，她有端出政見，可是其他候選人卻沒端出實際政見，請大家着重在她的政見上，她也希望大家迴歸到正常的軌道，打一場乾淨的選舉。

王金平則稱，李眉蓁從選舉到現在，聲量已和主要對手並駕齊驅，要利用這股聲量讓選民了解她，讓她獲得人民支持，並引李登輝在世的一段話，李登輝曾說台灣民主若要穩健前進，不能一黨獨大，現在國民黨已處於劣勢，民進黨不僅一黨獨大，若持續發展下去，對選民是不利的，因此希望大家能支持李眉蓁。王又稱，過去國民黨執政時期已有建樹，比如治水清淤做得好，使高雄既沒淹水也沒登革熱疫情，李眉蓁的政見會對高雄有絕對的幫助，希望大家給她機會，讓人民享有幸福生活。

記者會後，30多名國民黨立委與高雄市議員分批到高雄市各行政區幫李眉蓁掃街助選，並大張旗鼓的開啟直播。江啟臣在行前喊話，「這不是李眉蓁一人的選舉，國民黨力挺高雄，力挺李眉蓁，展現國民黨團結氣勢。」