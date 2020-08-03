李大維接任台灣總統府秘書長　蔡英文談收賄案：升官發財請走別路

台灣總統府秘書長蘇嘉全的姪子捲入收賄案，蘇嘉全2日（周日）以個人原因請辭獲准。總統蔡英文3日（周一）宣布由前國家安全會議秘書長李大維接任總統府秘書長一職。

蔡英文宣布由前國家安全會議秘書長李大維（左）接任總統府秘書長。 （中央社）

關於近日揭發的立委集體收賄案，蔡英文表示「升官發財請走別路」，違法要受到法律的制裁，沒有違法也會影響社會觀感，並提醒執政團隊深自警惕，以更高標準要求自己。

蔡英文又強調，凡重要的法案，都由行政部門與立法院黨團溝通協調，秉持專業原則，有壓力也會堅持把關，「健全的機制就是最好的防火牆」。

今年70歲的李大維是外交官出身，歷任國安會秘書長、外交部長、外交部政務次長、行政院新聞局局長等。台媒中央社曾報道指，具有豐沛外交資歷的李大維，曾被獨派視為「老藍男」，但李大維在陳水扁時代就曾深獲重用，出任駐美代表，馬英九政府時期反遭冷凍。蔡英文2016年上台後，找李大維出任外交部長，讓外界大感意外。

其後李大維接掌國安會秘書長，與時任美國國家安全顧問博爾頓會面，創下台美斷交以來首例。李大維於今年5月轉任海基會董事長。

台灣總統府秘書長蘇嘉全的姪子捲入收賄案，蘇嘉全2日（周日）以個人原因請辭獲准。（資料圖片）

據此前報道，立委集體收賄案的案情顯示，太流前董事長李恆隆為推動修正公司法「SOGO條款」修法，涉嫌行賄陳超明、廖國棟、蘇震清、陳唐山及徐永明。五人涉嫌收賄200萬元（新台幣，下同）到2000萬元不等，收賄總金額近4000萬元，其中以蘇震清涉嫌收賄2000萬元最多。蘇震清在3日下午開羈押庭訊問。

（綜合報道）