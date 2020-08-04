立委收賄案｜台北地院裁定7人羈押禁見　時力徐永明80萬台幣交保

台灣爆出多名不同黨籍立法委員涉嫌收賄案，檢方日前羈押10人。台北地方法院周二（4日）下午裁定，10人當中民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟和陳超明，及其他被告余學洋、丁復華、李恆隆和郭克銘共7人羈押禁見；時代力量前立委徐永明則獲80萬元（新台幣，下同，約合21萬港元）交保。

台北地院經過53小時訊問，周二下午對上述8名被告作出上述裁定。10人當中另2人，即同樣涉收賄案被聲押的無黨籍立法委員趙正宇和趙正宇辦公室主任林家騏，法官已於周日（2日）深夜裁定趙新台幣100萬元交保，並限制出境、出海、住居，林則被裁定羈押禁見。

裁定結果出爐後，廖國棟委任律師吳兆原表示，對結果感到遺憾，會依法提起抗告，廖國棟因信仰基督教，庭內得知結果心情平靜。李恆隆委任律師劉緒倫表示，將提起抗告。

徐永明委任律師陳恆寬則接受傳媒聯訪表示，非常感謝法官明察，徐永明後續會配合檢察官的偵查，徐永明心情平靜，堅信自己的清白，交保金將由他的家人籌款。對於傳媒提問，徐永明是否收受200萬元政治獻金、有沒有收錢等問題，陳恆寬表示，並沒有這個事情。而對於徐永明被法官裁定交保，台北地檢署表示，將提起抗告。

時代力量前立委徐永明獲80萬元交保。圖為徐永明（中）8月1日清晨到北檢應訊。（中央社）

據早前報道，檢調調查，李恆隆涉嫌自2013年起透過是知管理顧問公司總經理郭克銘等人，行賄立委蘇震清、廖國棟、陳超明、陳唐山、徐永明等人，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO（崇光百貨）在台經營權。趙正宇則涉嫌收賄，護航殯葬業者。

台北地檢署於7月31日展開搜索、約談行動後，諭令民進黨前立委陳唐山50萬元交保，另11名被告分別以5萬元至200萬元不等金額交保，1名被告請回。檢察官並以有逃亡、勾串之虞聲押上述10名被告。

（中央社）