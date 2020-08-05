國民黨兩立委涉收賄遭押　江啟臣：絕不護短

在台灣，國民黨立委陳超明、廖國棟捲入收賄風暴，兩人雙雙遭台灣司法單位羈押。對此國民黨主席江啟臣日前已指明，兩人一旦羈押就以停權處分，同時依照國民黨內部規定，二審有罪更將開除黨籍。 接著，國民黨於間8月5日赴新竹縣召開行動中常會，江啟臣發表會前談話時進一步強調，清廉是從政的基礎，更是政黨取信人民的基石。

國民黨主席江啟臣（右3）８月5日到新竹縣召開行動中常會，面對有國民黨立委涉貪遭羈押表示，確認羈押後即刻停權處分，這將成為未來的處理原則。 （中央社）

江啟臣表示，自蔡英文連任以來，接連爆發弊案，人民對於民進黨執政信任度急劇下降，近日台灣檢調針對《公司法》修法過程提出調查，國民黨亦有黨籍從政同志涉案，遭到台灣法院羈押。他稱，身為黨主席，除了深感遺憾與憂慮外，仍要堅持以高標準自我要求檢視，維護國民黨聲譽。

江啟臣強調，國民黨身為最大的在野黨，強力監督執政是天職，但是如果無法以同一樣的態度、標準要求自己的同志，更無法取得人民的信任，面對黨籍立委涉案，國民黨在第一時間聲明決不護短，確認羈押後也即刻給予停權處分。這樣的模式，也將成為未來的處理原則。

江稱，他已指示考紀會研擬修正黨紀處分規程，未來涉及貪瀆、黑金、槍炮、毒品、賄選等重大刑案，一經收押，甚至是經法院裁定高額的交保金，都應該立刻先行停權，以彰顯更高的道德標準。

江啟臣進一步說，黨紀應該是國民黨對於從政同志的最後防線，在黨紀之前，呼籲所有的從政同志，莫忘初心，更要以「廉潔自持，忠信是仗」自我要求，時時刻刻都不能忘記對於人民的承諾，尤其面對貪腐劇本進行式的民進黨，如果國民黨無法堅持廉能底線，如何回應人民對於國家治理的期待？

江啟臣發表談話後，接着便與在地黨員進行會談，江啟臣在過程中強調，國民黨今非昔比，以前黨產還沒被扣住時，每年的開銷上看新台幣20億元（約5.3億港元），現在則是連新台幣2億元（約5300萬港元）都不到。

江啟臣強調，不能讓未來的每一任黨主席都要自己去借錢，「主席難道是來借錢的嗎？」江啟臣說，健全黨的財務是自己的目標，「希望借錢的黨主席到我為止」，下一任主席不論是誰，都不需要再借錢。