時力稱徐永明因黨內缺錢發薪水而收賄　國民黨：完全不是理由

北檢日前偵辦立委涉嫌收賄案，事涉藍綠黃三黨現、前立委，引發政壇軒然大波。面對時代力量傳出該黨秘書長陳志明指出，前黨主席徐永明之所以被捲入此案，「也是因為黨發不出薪水，所以去借錢來發。」國民黨立法院黨團總召林為洲於當地時間8月3日表示，這理由社會大眾完全無法接受，假使如此，那國民黨不就缺更多錢，每個月都在缺錢。

台北地檢署偵辦立委涉收賄案，指揮調查局兵分65路搜索，並約談6名前後任立委等63人說明，前立委徐永明（中）1日清晨到北檢應訊。（中央社）

一向以高道德標準要求他黨的時代力量，在這次北檢偵辦朝野立委收賄案栽了跟斗，面對危機，陳志明於8月2日在「時代力量全國黨員社團」中發文指出，2018年選後，時代力量就曾發生過發不出薪水的財務危機，當時是靠着借錢周轉才度過的，徐永明之所以遭到本案卷入也是因為黨發不出薪水，所以借錢來發，而檢調對這大筆金流存入則持懷疑立場。但此解釋貼文後又遭到刪除。

林為洲認為，因政黨缺錢發薪水而收受他人金錢，這完全不是理由，國民黨也每個月都在缺錢，政黨不應為了維持運作，就採行職務收錢如此「直接對價」的關係，畢竟政黨還是有政治獻金，缺錢仍應回到正常管道上。

同為被該案波及的政黨，國民黨立法院黨團總召林為洲（左）則無法接受陳志明的「籌措黨資金才涉案」的說法。（譚英瑛／多維新聞）

民進黨立委許智傑則認為，2018年時代力量黨主席是黃國昌，時任黨秘書長是陳惠敏，當時徐永明也只是決策委員之一，若說由徐永明出面借錢周轉聽起來也怪怪的，這種說詞對時代力量來說是個重大打擊，「如果當時黃國昌也知道這件事，那問題會更大。」

至於前總統府秘書長蘇嘉全的家人又遭媒體起底涉及公營事業鉅額標案，林為洲說，蘇家全家都有問題，一般人有那麼容易得標？怎麼公司成立沒多久，就能拿到如此標案？也怎麼那麼剛好，一下子外甥、姪兒，現在又變成女婿惹議，蘇嘉全為此辭職也只是剛好而已。

因為其親屬連番在「清廉」議題遭受指控，蘇嘉全的總統府秘書長一職僅任75天便黯然辭去職位。（譚英瑛／多維新聞）

林為洲也提到，蘇嘉全家人的爭議正好也讓人民再看到一次「國營事業的弊端」，從唐榮公司、外交部蜜餞、到台電向蘇家人購買鉅額蠟燭皆是實例，未來黨團將致力於改善國營事業的監理，像是嚴厲規範官派董事與總經理，不然這類弊案將層出不窮，畢竟打弊案是一回事，改革國營事業也是未來的努力方向。

國民黨立委林思銘則認為，國家的官箴還是要有，公營事業不應該誰執政就完全奉承誰，因此他認為蘇嘉全辭職僅是剛好而已，基於此風不可長，他建議政府應徹底對這類風氣進行徹底檢討與改善。

對於本次亦有藍委涉案，林為洲說，江啟臣已經表示，只要法院裁定聲押藍委，國民黨一定立即停權，這種事情毫無空間且不能容忍，畢竟國營事業與國家機器不能被私人所用，立法院職權亦是公器，不應被用於私人牟利。

除了表達對於近日北檢聲押跨黨派政治人物的看法之外，林為洲與林思銘於3日上午召開記者會，並指出，國營事業的中油涉「賤賣」五輕廠設備，由於得標者將於7完成簽約，故希望能借着記者會的召開，來終止簽約動作，並呼籲檢調應積極介入調查，「抓出內鬼」。