【立委收賄案】徐永明等3人宣布退黨　時代力量退黨潮再度上演

在台灣，時代力量前黨主席徐永明涉入收賄案，重創該黨聲譽。此後有消息稱，徐永明已向時力黨中央表達退黨之意。 時代力量代理主席邱顯智於今日（5日）傍晚證實，徐已退出時代力量。隨後，時力台北市議員黃郁芬、林穎孟也發表共同退黨聲明，批評時力在這幾年中，逐步成為黨同伐異、背離初衷、匿名抹黑放話的政黨，兩人將以無黨籍身份繼續擔任議員。

徐永明涉收賄案，宣布退出時代力量。（資料圖片）

面對傳媒詢問徐永明是否以退黨來規避時代力量黨紀律委員會的約束，邱顯智解釋說，由於紀律委員會最重的處罰就是「除名」，故如今徐永明已完成退黨手續，若由紀律委員會繼續處理恐有「不適格」的問題，畢竟徐永明已經不是黨員。

邱顯智指出，徐永明退黨不需要理由，這是他個人的結社權。至於是否將持續調查徐永明涉案程度？邱顯智說，由於徐與黨的關係不再，故紀律委員會將承擔起收尾的責任，剩下的部分就交由檢調處理。

台北市議員黃郁芬（左）與林穎孟（右）5日共同發表聲明，宣布退出時代力量。（中央社）

在邱顯智召開記者會完後，前時代力量議員黃鬱芬與林穎孟在時代力量媒體群組中發出共同退黨聲明，並指出，當前的時代力量遺忘初衷，反承襲大量過去舊有政治的陋習，對於黨內不同意見者，「長期使用媒體匿名抹黑」；更表示，近日兩人曾具名對黨提出建言，但除了被忽略外，又再度受到「放話文化」的攻擊，使他們對時代力量徹底的心寒與失望。

兩人批評，在本次黨內處理程序中，不僅外界質疑時代力量「雙重標準」，他們在黨內，更是深刻感受到，「對人不對事」、「因人設事」的情況一再發生。兩人祝福時力在邱顯智代理主席領導下，真正反省革新。

（綜合報道）