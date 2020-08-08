國安法｜陸委會：台港交流辦公室運作1個月　接港人逾千宗查詢

台灣陸委會早前表示，台港服務交流辦公室自上月1日開辦以來，有逾千個電話或郵件詢問，主要查詢移民到台定居、投資、就業及就學等事宜。

警方國家安全處7月29日首次進行拘捕行動，拘捕3男1女，包括學生動源前召集人鍾翰林、前發言人何諾恆及前成員陳渭賢和何忻諾。鍾翰林等4人7月31日獲准保釋。

美國《自由亞洲電台》稱，鍾翰林在被捕前就擔心自己的安危，曾詢問過律師是否有離開香港的必要，並打電話向台灣的香港人道援助關懷行動專案求助，不過因疫情緣由未能成行，之後仍在香港被捕。

「香港人道援助關懷行動專案」是港版國安法出台後，台灣的陸委會早前推出的，其在台北設立「台港服務交流辦公室」。

早前在台灣，台港青團體「邊城青年」呼籲稱，香港抗議者目前申請赴台就學、就業等相關證件有難度及風險；他們呼籲台灣政府用開放的態度處理港人赴台就學、就業問題。

對此，大陸委員會以書面形式應詢時回應，台港服務交流辦公室自7月1日開辦以來已收到逾1000餘件次的電話或郵件詢問，該辦公室同仁均盡心盡力，依法妥予答覆處理，協助解決相關問題。

陸委會也提到，香港澳門關係條例及其相關許可辦法，對於處理港人赴台事務已有規範，政府會依據人道原則及相關法規妥適處理，包括所涉及的相關證件問題。