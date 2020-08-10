【美衛生部長訪台】日媒稱美台商議設「新世衛組織」　台灣否認

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）8月9日率訪團抵台，阿札爾個人隨即於8月10凌晨於推特（twitter）發文，表示新冠肺炎（COVID-19）檢測結果是陰性之外，更說「很榮幸能在這裏傳達美國對台灣及其全球健康領導者的支持」。

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）（左）8月9日率團抵台，10日上午至台總統府會見蔡英文（右），並發表談話。 （中央社）

同時，日媒《產經新聞》報道指出，美國衛生部長率團訪問台灣，美台雙方擬討論成立「新世衛組織」，以取代現行的世界衛生組織（WHO），雙方將針對新國際組織之設立交換意見。

對此，台灣總統府8月9日晚間指出，日媒報道屬傳聞，此次台美間的防疫交流並未涉及所謂成立新的國際組織事宜。台灣總統府稱，期待台美雙方在共同發表的「防疫夥伴關係聯合聲明」基礎上持續深化醫衛合作，也期盼透過此行與政府相關人員的當面交換意見，共同研擬未來合作方向，讓「台灣模式」能夠對全球抗疫有更大的貢獻，也讓全世界更支持台灣的國際參與。

台灣外交部8月10日亦釋出聲明，聲明表示，《產經新聞》在8月9日引用不具名人士說詞，指阿札爾率團訪問台灣時，台美雙方可能討論成立新的國際組織以取代WHO，外交部嚴正澄清相關報道未向外交部查證，即刊登不明消息人士的揣測，該報道與事實不符，外交部表示遺憾。

台灣外交部指出，此次阿札爾率團來訪，主要在於強化台美雙方在醫衛領域上進一步的交流，在「武漢肺炎」疫情期間，阿札爾曾多次公開肯定台灣模式在全球抗疫的貢獻，故這次阿札爾來訪主要將與台灣的防疫專家做經驗交流，並親身體驗台灣模式的運作實況。

台灣外交部稱，多年來，台美間也持續就如何協助台灣參與世界衛生大會（WHA）議題深入交換意見，報道宣稱雙方將討論設立新的國際組織以取代WHO事，並非本次台美討論的議題，相關報道有悖事實。