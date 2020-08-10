【美衛生部長訪台】阿扎爾：會見蔡英文符合一中政策

美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）8月9日率團抵台，今天（10日）上午會見台灣總統蔡英文。阿扎爾表示，美國視台灣為重要夥伴、民主成功故事、世界一股良善力量，此行也符合美國多年來的一中政策，以及過往與台灣的交往作為。

他說，此行來台主要有三個目的，一是肯定台灣作為開放民主社會，在因應疫情方面展現高度透明和成功；二是重申台灣是美國長期夥伴和友人，凸顯美台在健康和公衛領域的廣泛合作經驗；三是傳達台灣對全球公衛貢獻良多，台灣在全球公衛的領導地位值得受國際認可。

蔡英文（右）8月10日上午在台總統府接見美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）（右2）訪問團。（中央社）

現場媒體問及，台美何時就阿扎爾此次訪台行程展開討論、為何疫情未歇仍要訪台，以及在北京反對之下，阿札爾的訪台之旅是否將進一步衝擊美中關係？阿札爾答稱，約兩、三個月前，美方與台灣高層就訪台行展開討論，美台都有疫情，面對疫情，全球協調合作很重要，台灣在世界衛生組織（WHO）及其大會的觀察員身分被剝奪，這意味台灣因應全球公衛議題的有益經驗和貢獻無法被整合進國際社會和相關機制，因此美國選擇與台灣進行雙邊合作。

阿扎爾稱，自他2018年擔任美國衛生部長以來，便與台灣衛福部長陳時中密切互動，這次訪台是要重申台灣在全球公衛領域扮演的重要角色，「沒有比在疫情未歇時，更適合傳達這一點」。他又稱，三年來，美方無論是國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）或他本人，都為台灣在世衛大會（WHA）的觀察員身分努力奮鬥，台灣的觀察員身分因為台灣透過民主選舉機制選出的總統而遭剝奪，美方為台灣所做的努力一再遭遇阻撓，但「這波疫情顯示，台灣遭WHO排除，對全球衛生而言，是悲劇性的錯誤』。」

至於WHA將於今秋復會，到時台灣能獲得多少國際支持？阿扎爾則稱「美國將與各國進行相關討論」。