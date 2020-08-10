【美衛生部長訪台】阿扎爾致詞疑口誤：感謝「習主席」歡迎我來台

美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）率訪問團於周日（9日）乘搭專機抵台，並於今日（10日）上午10時在美國在台協會（AIT）處長酈英傑（William Brent Christensen）的陪同下，到總統府拜會總統蔡英文。 不過，阿扎爾在致詞的過程中疑似口誤，而將「蔡總統」（President Tsai）誤稱「習主席」（President Xi），引發軒然大波。不過，總統府發言人張惇涵批評藍營藉此炒作，強調經確認只是拼音與發音問題，「在野黨與部分人士操作無意義的事，反而貽笑大方」。

蔡英文在總統府接見美國衛生部長阿扎爾（右），並和現場來賓們拱手致意。（中央社）

根據美國在台協會（AIT）釋出的阿扎爾致詞稿內容，致詞稿內容明確寫着謝謝「蔡總統今天歡迎我來台灣」 （Thank you, President Tsai[ts-eye], for welcoming me to Taiwan today）。

當中的「ts-eye」疑是為了避免將蔡英文姓氏的英語「Tsai」讀錯而標音。阿扎爾首次未能準確讀出，但從第二次提到「Tsai」起改正了讀法。有一派說法認為，在阿扎爾的講稿中，將「Tsai」標註輔助發音的「ts-eye」，顯示阿扎爾本身可能並不熟悉Tsai的發音，才導致致詞內容產生了誤會。

針對阿扎爾的口誤風波，國民黨隨即表示，阿扎爾竟以「習」來稱呼蔡英文，國民黨對此非常錯愕，無法認同，呼籲總統府應嚴正向美方抗議，並清楚說明「中華民國總統姓蔡不姓習」。

美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）此行還將拜會台衛福部長陳時中，簽署合作備忘錄。 （陳卓邦攝）

總統府發言人張惇涵對此表示，有關於阿扎爾晉見蔡英文時在稱謂上的發音疑慮，經確認，這純粹只是拼音與發音上的問題，阿扎爾稱呼「蔡總統」是毫無疑義，建議各界把重點放在外交成果與防疫合作，台美關係的逐漸緊密，是全民共同努力的成果，在野黨及部分人士操作無意義的事，反而貽笑大方。

另一方面，針對阿扎爾訪台一事，台灣有「黨政人士」向傳媒分析3大意義：首先，不僅展現台美關係是40年來最佳，也是台美防疫合作的重要一步，代表「台灣模式」獲得國際主流國家肯定。第二，顯示台灣與美國是印太地區的堅實夥伴。第三，阿扎爾能夠來訪，代表美國方面落實了《台灣旅行法》，期許台美高層未來能繼續交流。