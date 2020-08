【美衛生部長訪台】阿扎爾致詞疑口誤：感謝「習主席」歡迎我來台

美國衛生部長阿扎爾(Alex Azar)率訪問團於周日(9日)乘搭專機抵台,並於今日(10日)上午10時在美國在台協會(AIT)處長酈英傑(William Brent Christensen)的陪同下,到總統府拜會總統蔡英文。 不過,阿扎爾在致詞的過程中疑似口誤,而將「蔡總統」(President Tsai)誤稱「習主席」(President Xi),引發軒然大波。不過,總統府發言人張惇涵批評藍營藉此炒作,強調經確認只是拼音與發音問題,「在野黨與部分人士操作無意義的事,反而貽笑大方」。

蔡英文在總統府接見美國衛生部長阿扎爾(右),並和現場來賓們拱手致意。(中央社)

根據美國在台協會(AIT)釋出的阿扎爾致詞稿內容,致詞稿內容明確寫着謝謝「蔡總統今天歡迎我來台灣」 (Thank you, President Tsai[ts-eye], for welcoming me to Taiwan today)。

當中的「ts-eye」疑是為了避免將蔡英文姓氏的英語「Tsai」讀錯而標音。阿扎爾首次未能準確讀出,但從第二次提到「Tsai」起改正了讀法。有一派說法認為,在阿扎爾的講稿中,將「Tsai」標註輔助發音的「ts-eye」,顯示阿扎爾本身可能並不熟悉Tsai的發音,才導致致詞內容產生了誤會。

針對阿扎爾的口誤風波,國民黨隨即表示,阿扎爾竟以「習」來稱呼蔡英文,國民黨對此非常錯愕,無法認同,呼籲總統府應嚴正向美方抗議,並清楚說明「中華民國總統姓蔡不姓習」。

美國衛生部長阿扎爾(Alex Azar)此行還將拜會台衛福部長陳時中,簽署合作備忘錄。 (陳卓邦攝)

總統府發言人張惇涵對此表示,有關於阿扎爾晉見蔡英文時在稱謂上的發音疑慮,經確認,這純粹只是拼音與發音上的問題,阿扎爾稱呼「蔡總統」是毫無疑義,建議各界把重點放在外交成果與防疫合作,台美關係的逐漸緊密,是全民共同努力的成果,在野黨及部分人士操作無意義的事,反而貽笑大方。

另一方面,針對阿扎爾訪台一事,台灣有「黨政人士」向傳媒分析3大意義:首先,不僅展現台美關係是40年來最佳,也是台美防疫合作的重要一步,代表「台灣模式」獲得國際主流國家肯定。第二,顯示台灣與美國是印太地區的堅實夥伴。第三,阿扎爾能夠來訪,代表美國方面落實了《台灣旅行法》,期許台美高層未來能繼續交流。