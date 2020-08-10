【美衛生部長訪台】阿扎爾會見陳時中　台美簽署醫衛合作備忘錄

美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）周日（9日）訪台，他今天（10日）上午與台灣總統蔡英文會面後，下午抵達中央流行疫情指揮中心展開交流活動，與台灣衛福部長陳時中共同見證台美簽署醫衛合作了解備忘錄。

中央流行疫情指揮中心10日下午3時舉行「AIT－TECRO衛生合作備忘錄簽署儀式」，由美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）（左2）及台灣衛福部長陳時中（右2）共同見證。（中央社）

醫衛合作了解備忘錄由台灣美國事務委員會主任委員楊珍妮及美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑代表雙方簽署。台灣衛福部新聞稿指出，台美在醫療衛生等領域合作超過20年，包括新興傳染病防治、登革熱疫苗研發等。

衛福部表示，此次簽署醫衛合作了解備忘錄，除提高行政層級由台美衛生部見證，更將合作範圍擴大，包括全球衛生安全、傳染病防治、公衛實驗室、慢性病防治及健康促進、婦幼及青少年健康、環境及職業健康、煙害防治、健康不平等、數位健康、藥物濫用、健康傳播及衛生人力等領域。

據悉，雙方將透過辦理合作計劃、科學及研究專案，人員交流、訓練及互訪等，並將建立聯繫窗口進行最佳作法、專業知識及資訊的交流。在備忘錄架構下推動相關實質合作，以期增加台美人民健康福祉，並共同促進全球衛生安全。

（中央社）