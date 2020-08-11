賴清德：阿扎爾訪台是台美關係一大步　須珍惜這一歷史性時刻

美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）8月9日抵台訪問，並於8月11日上午公開會晤台外交部長吳釗燮，隨後台灣副總統賴清德也於中午時分宴請阿扎爾。 賴清德表示，阿扎爾是自1979年以來，來訪層級最高的美國內閣官員，除了代表台美關係實質進展，也期望透過台美衛生合作備忘錄的簽署，讓雙方共同合作對抗疫情、打敗病毒。

賴清德以英文致詞表示，很高興阿扎爾率團訪台，特別在全球社會共同面對疫情挑戰的時刻，阿扎爾是台灣的好朋友，一直以來支持台灣參與世界衛生組織（WHO），包含在世界衛生大會（WHA）的發言，敦促WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）邀請台灣參加世界衛生大會。他說，自己很榮幸代表蔡英文與台灣人民，歡迎阿扎爾與美方訪團來到台灣。

賴清德說，患難見真情，如美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）所言，美國一直期盼台灣能參與WHA討論，但屢遭中國大陸壓制。賴稱，台灣民主為防制疫情做出了貢獻，包括透明的決策、政府的努力、公民的參與，以及醫護人員的貢獻，「還有對來自中國訊息的不信任與查證，這些都是台灣防疫的重要力量。」

賴清德指出，在全球對抗疫情之際，台灣與美國簽署衛生合作備忘錄，它使雙方能夠攜手對抗疫情，包括聯合開發藥物與疫苗，以及疾病預防等合作。他說，阿扎爾是自1979年以來，來訪層級最高的美國內閣官員，這除了是「台美關係的一大步，也代表台美關係的實質性進展，台灣珍惜這歷史性的時刻。」

賴清德總結，台灣欽佩美國人民在特朗普（Donald Trump）領導下所展現對抗新冠肺炎的精神，也很高興能與訪團分享台灣的知識與經驗，台美將共同團結打敗病毒。

阿扎爾致詞則稱，感謝此行訪團受到的温暖歡迎，他也肯定台灣在防疫上的成就。他認為，台灣在防疫上的專業及經驗應該要能透過WHO與全世界的公衛專家分享，台灣在亞太地區的公衛、安全等方面也都扮演重要角色。

宴會結束後，賴清德還拿出台灣製造的彩色口罩，致贈給美國訪問團。