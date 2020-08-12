黎智英被捕｜蔡英文籲北京與港人溝通　承諾續向港人提供人道協助

壹傳媒創辦人黎智英、前香港眾志成員周庭等人因涉嫌違反《港區國安法》被捕，事件在台灣引起廣泛關注。 兼任民進黨主席的台灣總統蔡英文今日（12日）在主持民進黨中常會之前發表談話，表示香港的形勢正在進一步惡化，呼籲北京當局與香港人民以對話解決爭議，並強調民進黨作為執政黨，會信守承諾，堅定支持香港人民爭取自由民主，並且要求政府部門持續提供香港人民必要的人道協助。

壹傳媒創辦人黎智英因涉嫌違反《港區國安法》被捕，事件在台灣引起廣泛關注。 （羅君豪攝）

蔡英文表示，先前在《港區國安法》的立法爭議中，已經多次譴責中方不顧香港民意強行立法，將嚴重侵蝕過去所謂「一國兩制」、「五十年不變」的國際承諾。最近，港府大動作逮捕包括黎智英及周庭在內的多位人士，更顯示中方可以透過強加於香港人民的《港區國安法》，直接侵害香港的自由、人權和法治基礎。

蔡英文稱，香港的形勢如果繼續惡化下去，不僅會造成媒體的寒蟬效應，也會摧毀香港社會的民主法治，過去香港在這個基礎上所建立的國際金融中心地位以及引以為傲的自由市場機制也將受到嚴重的破壞，「我們看到港人半夜就紛紛走上街頭，排隊搶購報紙，每一區幾乎都賣到斷貨。甚至有民眾說，就算只有一張白紙也要買，真的令人動容。」

兼任民進黨主席的台灣總統蔡英文12日在主持民進黨中常會之前就香港議題發表談話。（中央社）

蔡英文提到，台灣也曾經從威權走向民主，「我們的黨員同志，從黨外到創立民進黨，也經歷過大逮捕的恐怖氣氛，以及媒體被要求只許一言堂的時代。我們都很清楚，人民反對專制壓迫，只是為了捍衛自由和人權。企圖阻絕人民的意志，是徒勞的，不會成功」。

蔡英文嚴正呼籲北京當局，當人民群起抗爭時，政府應該要想辦法和人民溝通，並解決爭議，而不是壓迫人民，剝奪自由和人權。唯有與香港人民誠懇對話，才能解決爭議，讓香港社會早日回歸平靜。「民進黨作為執政黨，我們會信守承諾，堅定支持香港人民爭取自由民主，並且要求政府部門持續提供香港人民必要的人道協助。我也要呼籲全世界挺香港的國家和意見領袖，務必持續關心香港的狀況，支持港人捍衛自由和人權。」

（綜合報道）