【港版國安法】台外長吳釗燮：北京下一步可能對台動武

台外交部長吳釗燮於紐約時間5月26日接受美國霍士新聞（Fox News）專訪時表示，北京趁國際社會忙着防疫時推動制定「港版國安法」，下一步則可能對台動武，台灣將致力爭取國際支持並鞏固國防嚇阻中國。而這也是吳釗燮5月來第2度接受霍士新聞主播麥卡勒姆（Martha MacCallum）視訊訪問。

吳釗燮表示，台灣尊重美國政府為挽救並保護香港自由民主，而準備對中國採取的行動。吳釗燮也認為，台灣正試圖做相同的事，一直緊盯情勢發展，也吿訴中方「別這麼做」，中國應履行30年前給予香港自由民主的承諾，台灣想盡所能支持香港，以利香港維持自由繁榮。

台外交部長吳釗燮接受美國霍士新聞專訪時表示，北京下一步可能對台動武。 （中央社）

吳釗燮進一步說，各國忙着處理疫情時，中國政府似乎在全球多處擴張勢力並採取行動，除在南海、東海增加軍事行動外，中國也對台施壓，並要求多國不要與台灣往來，「特別是西半球國家」，中國政府明顯趁大家忙得焦頭爛額時出手，各界必須保持警覺。

吳釗燮抨擊中方表示，中國政府曾承諾在香港實行「一國兩制」、「香港制度50年不變」，如今卻企圖完全接管香港行政部門，台灣也擔心中國可能對台採取軍事行動。

吳釗燮強調，如果香港倒下，中國政府在香港施行國安法，不知道下一步會怎樣，「可能就是台灣」，中國政府面臨國內危機時，常在外部找代罪羔羊轉移焦點，台灣很容易成為中國眼中的代罪羔羊，台灣正試圖在外交層面爭取美國與全球各國支持，同時試圖強化防衛能力，藉此嚇阻中國。