陸配子女入境政策屢次「轉軚」惹質疑　台陸委會：政府決策一致

近來關於台政府開放陸生以及尚未取得台灣戶籍的陸配子女（台灣代稱「小明」）入境一事，屢次發生政策「轉軚」、對外公吿多次修正的情況，引發外界質疑台政府機關橫向溝通是否出現問題。 13日，台陸委會發言人邱垂正表示，「政府的決策都是一致的」，政府部門之間有很好的溝通。

台灣早期全面開放境外學生返台就學，卻唯獨漏掉陸生。對此，台灣前總統馬英九早前批評蔡政府此前在公文發出後，「髮夾彎」（即轉軚）排除陸生返台是政治考量。

台陸委會發言人邱垂正表示，台政府並沒有排除陸生，這樣的解讀是不對的，台政府7月22日已開放包括陸生在內的應屆畢業生返台，最近是因為國際疫情急遽升高，政府基於整體防疫，必須考慮各類人士入境的實際人數及需求迫切性，讓現有的防疫資源做最有效的運用。

台陸委會發言人邱垂正。（楊家鑫／多維新聞）

他重申，最近收到不少陸生及師長反應，有申辦返台的陸生遭到大陸機關刁難。陸委會呼籲，陸方對陸生返台不應設置政治障礙，台政府也會在雙方互動善意的前提下，審慎研議開放時機。邱垂正表示，目前各級學校都快要開學了，台政府都在積極研議相關措施。在疫情可控的原則下，希望所有的境外生包括陸生，以及6歲以上的小明們，都能在開學前返校上課。

台灣中央流行疫情指揮中心8月12日協助陸委會宣布「開放2—6歲陸籍子女持居留證可以申請入境」，但會後又緊急改口稱「不需持居留證」，期間多次收回新聞稿，遲遲無法確定。加上前述陸生開放的「髮夾彎事件」，令外界質疑陸委會與相關機關的橫向溝通有很大問題。

對此，邱垂正強調，台政府在決策的層面，沒有任何的不一致。只不過指揮中心提供給媒體的新聞說明資料，跟陸委會所提供的訊息有些出入，後來也更正了。至於與教育部的部分，陸委會也做了很好的溝通。

而關於台灣是否跟進美國製裁陸港官員，邱垂正指出，台政府已針對涉及陸方因素較高的人士及資金來台強化管理，修訂相關規定，以維護國家安全及人民權益。目前各機關都在積極研議，若有完整的結論將適時對外說明。