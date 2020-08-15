【高雄市長補選】陳其邁：選後是新希望開始　投票結果證民主勝利

高雄市長補選結果出爐，曾在2018年遭到挫敗的民進黨候選人陳其邁，最後以67萬1804票當選。 陳其邁發表勝選演說稱，選後是高雄希望的開始；他又呼籲市民從今天開始不分黨派一起努力。他還表示，今天投票的結果證明民主的勝利、高雄的勝利。

陳其邁感謝高雄市民，他說，不管支持哪位候選人，選後都是高雄希望的開始，內心充滿無限的感激。他說，在這一年多來，大家攜手一起走過，就如同今天的天氣一樣，也許過程風風雨雨，也許過程爭吵不斷，但是民主的可貴，就是在民主的過程裡，彼此包容、學習和欣賞。

陳其邁贏得選舉後深深鞠躬感謝選民。（中央社）

陳其邁說，從今天開始，會用最謙卑態度來向支持兩位對手的所有市民朋友學習，假如他做得不好、不夠努力，也要拜託大家同樣用最嚴格的標準來監督他，讓他有更好的能力來學習反省。

陳其邁還稱，會堅持民進黨清廉執政，堅持民進黨從政的價值「清廉、勤政、愛鄉土」，用人不分黨派、在地優先、專業優先，組成「有政府，會做事」的市府團隊。他又說，未來「高雄隊」一定會貫徹四大優先，產業轉型優先、增加就業優先、重大交通建設優先及解決空氣污染優先。

陳其邁表示，引擎已經發動，要拜託大家，從今天開始，高雄不分黨派一起努力。陳其邁最後向市民宣示「高雄，我們準備好了，我們準備大步邁進」，今天投票的結果證明一件事情，就是民主的勝利、高雄的勝利。

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁（右3）15日確認敗選，黨主席江啟臣（右2）表示，投票結果不是市民對國民黨的否定，而是鞭策。（中央社）

另一方面，國民黨候選人李眉蓁大輸陳其邁42萬3326票。她在選舉後表示，選舉有遺憾但沒委屈。她說，高雄市長的最終戰，非常漫長，整個過程也像外面天氣一樣陰晴不定，偶而雷雨交加，但終於結束了，這場選舉的最大贏家是高雄市，因為這段時間讓大家重新注意「高雄市」存在的困境和問題。她還表示，在高雄市議會裡，會繼續努力監督陳其邁的施政。

國民黨黨主席江啟臣則表示，投票結果不是市民對國民黨的否定，而是鞭策；國民黨沒有跌倒了就坐在地上哭鬧的傳統，會堅持改革的路線。江啟臣強調，國民黨不怕失敗，更勇於反省，今天的挫折是2022國民黨在高雄再起的養分，有人說這次失敗，民進黨將在高雄再度長期執政。國民黨會用決心和打不倒的勇氣，擊破這樣的說法，「我們會用行動贏回高雄市民的支持，2022（地方選舉）贏回高雄」。