【高雄市長補選】民眾黨慘敗　蔡壁如請辭黨組織部召集人

台灣民眾黨投入高雄市長補選，但其候選人吳益政最終僅僅獲得38,960票，尚不足當選者陳其邁的1/10。對此，民眾黨組織部召集人、立法委員蔡壁如，先前已表態要向台灣民眾黨主席兼台北市長柯文哲辭去自己的組織部召集人職務。 黨主席柯文哲於8月18日下午受訪時表示，即便他認為確實應完成敗選檢討，再談誰要為敗選負責，但同時也覺得，蔡壁如先辭去組織部召集人應該是合理的。

日前結束的高雄市長補選，由民進黨籍候選人陳其邁以67萬餘票當選，而民眾黨所推出的候選人、高雄市議員吳益政則拿下3.8萬餘票，因票數太低，令民眾黨無法取回新台幣200萬元的選舉保證金，故民眾黨算是所費不貲卻換來一場慘敗。

由於選舉慘敗，民眾黨立委蔡壁如（中）也向柯文哲辭去組織部召集人一職。（吳益政媒體群組）

針對敗戰後的檢討，柯文哲於8月18日受訪時指，在責任政治的原則之下，選戰成敗還是要有人負責，但更重要的還是敗選檢討報吿，不過蔡壁如先辭去組織部負責人也算是合理的；當媒體進一步詢問是否只有蔡壁如要對敗戰負責，柯文哲則說，要負責也是由他自己負責選戰成敗，民眾黨將先做一次反省與改進，先將需要改進的地方列出來，他覺得失敗時應該不是先找人負責，而是先找出黨有哪些部分需要改進。

柯文哲更指出，在黨內找敗選戰犯是一個壞習慣，在失敗後確實要改善問題，但他非常反對「燒女巫」的做法，每次出事就是要找人負責，這種做法無益於團體進步。

對於蔡壁如欲辭組織部召集人為敗選負責，台灣民眾黨發言人楊寶楨則表示，針對蔡壁如是否已準辭組織部召集人一職，這仍尚待8月19日的民眾黨政協調會報再行討論。