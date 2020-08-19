台媒：林書豪已取得台灣護照　「非常有意願代表台灣參賽」

據台灣多間傳媒周三（19日）報道，CBA北京首鋼現役球員林書豪已取得台灣的「無戶籍國民」護照，若他將來在台住滿一年即可申領身份證，享有台灣居留權。

台北市議員鍾小平（左）、林書豪父親林繼明（中）拜訪台內政部長徐國勇（右）表達感謝。（鍾小平Facebook）

公開此一消息的無黨籍台北市議員鍾小平透露，日前他與林書豪父親一起去為林書豪辦理台灣護照。鍾小平又指，林書豪非常有意願能代表台灣出征國際比賽，而鍾19日下午也與林父一同拜訪台內政部長徐國勇，表達在林書豪辦理護照一事上的感謝。

鍾小平當晚9時左右在Facebook發文表示，林書豪經紀人與自己是老友，「當他提到林書豪說想入籍，拿中華民國護照，小平花了一個月幫忙奔走外交部、內政部，這是超越黨派的事，總算有了結果」。

林書豪已取得台灣護照。（鍾小平提供）

林書豪曾在NBA以精湛球技引起關注，寫下被稱作「林來瘋」（Linsanity）的傳奇，也一躍成為全球知名的運動人物，還被台媒稱為「台灣之光」。2019年，他在NBA暴龍隊拿下生涯首枚冠軍戒指，成為史上首位有季後賽出賽記錄且獲得冠軍戒指的亞裔美籍球員。同年8月，他轉戰CBA，加盟北京首鋼，並帶領球隊闖進四強。

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林書豪1988年8月23日出生於美國，為美國公民，但其來自台灣的父母皆擁有台美雙重身份，根據台灣《國籍法》，林書豪自出生起自然擁有中華民國國籍，但由於未在台設戶籍，屬於「無戶籍國民」，可受到台灣的外事保護並領取無戶籍國民護照，但不具台灣居留權。

「無戶籍國民」在台連續居住1年，或居留滿2年且每年居住270日以上，或居留滿5年且每年居住183日以上，即可登記戶籍，但若登記時未滿37歲還須服兵役。此外，除非林書豪主動放棄美籍，無論他取得台灣護照，或未來一旦在台登記戶籍，都不會影響其美國籍身份。

（綜合報道）