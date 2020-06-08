台灣獨派立委：陸資以經濟控制台灣思想　蔡政府應檢討

新冠肺炎、港版國安法、大同疑似陸資案等議題，除了拉開了兩岸間的民心距離，更帶起輿論重新檢視台灣的陸資認定規範的討論。6月8日，台灣基進黨立委陳柏惟協同經濟民主連合智庫召開記者會，呼籲台灣國安會與經濟部正視「中國經濟統戰」，並加速檢討陸資規範，以及「進一步處理港資背後的陸資滲透問題」。

陳柏惟與經濟民主連合認為，中國大陸長其藉着「以商逼政」的策略，試圖併吞台灣主權，但從台總統蔡英文上任至今，仍未展開對於陸資來台投資的相關法規修正工程，目前相關陸資來台的許可辦法，不論是《大陸地區人民來台投資許可辦法》或是《大陸地區人民來台投資業別項目》均是馬政府時代修訂的成果，故呼籲國安會與經濟部應儘快檢討陸資來台投資規範。

台灣基進與經濟民主連合呼籲台政府應全面檢討陸資來台投資相關規範。（譚英瑛／多維新聞）

經濟民主連合智庫召集人賴中強表示，馬政府在2009年第三次「江陳會談」後開放陸資來台，而目前《大陸地區人民來台投資許可辦法》、《大陸地區之營利事業在台設立分公司或辦事處許可辦法》、《大陸地區人民來台投資業別項目》，以及《投資許可辦法》衍生出來「控制力定義」均構成了當前陸資來台投資的主要規範。

賴中強指出，目前陸資的相關法規均在馬政府時代完成修訂，蔡政府上任至今尚無檢討修正相關規定，但是，「沒有要動，並不是說應該更開放（陸資來台投資），應該要回過頭去檢討，馬政府時期所做的某行業可以開放中資投資的決定，是不是應該把它限制」。

陳柏惟認為，由於目前陸資以經濟滲透控制台灣思想言論問題，越來越嚴重，政府應對於陸資來台投資一事做出明確表態，不過由於諸多政策仍沿襲馬政府時代，使得民眾看不出來政黨輪替後的改變，而且基於當前陸資相關辦法尚未完備，導致現行法令無法處理各式陸資滲透問題，更導致民眾對於政府不信任。

陳柏惟更說，他近日收到很多民眾的反應，憂慮具有陸資色彩的公司，掌握台灣機敏產業與個人資料，以大同公司陸資爭議為例，他發現該公司確實承包台灣戶政系統、內政部入出境移民署入出境電腦設備暨相關硬體建置及維護案、個人生物特徵系統建置及維護案等等，甚至台灣一級情報機關的電子公文系統，而現行制度的缺漏，已經造成民眾對於政府普遍的不信任感，故政府應重新考慮如何完備體制，重建民眾對政府的信任。