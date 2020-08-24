【新冠肺炎】台灣宣布逾5千名陸生解禁　即日起可赴台就學

延遲多時的台灣大專院校陸生返台就讀一事終於塵埃落定。台灣教育部今日（24日）宣布，鑑於目前各大專校院境外學位生入境秩序及檢疫情形良好，即日起開放19個國家或地區以外的新生以及中國大陸籍學生赴台就學，預估將會有約1萬名境外學位生可申請。其中，大陸籍學生可能超過5千人。

早前台灣「境外生權益小組」前往台教育部前陳情，期望能開放讓尚未返台的境外生能有序返回台灣。（資料圖片）

教育部官網表示，由於境外學生赴台須先取得有效入台證件（如簽證、居留證或入出境許可證等），加上目前國際航班尚未全面恢復營運，且學生必須事前預定合適檢疫場所完成居家檢疫，根據過去2個月來整體入境狀況及每日學生入境情形，估計開放後，未來2至3個月平均每日約有數百餘人依序入境。

教育部估計，境外生入境時程預期將超過開學日，目前已請學校啟動安心就學措施，安排學生開學選課、註冊繳費、修課方式、成績考核、請假休復學及輔導協助等事宜，提供彈性修業機制，以實時提供協助。

教育部表示，境外學生抵台須完成14天居家檢疫，同時相關防疫措施需依指揮中心規定落實執行。學校將協助學生事先洽妥防疫旅館或安排中央檢疫所，或於暑假期間入住經地方衛政單位檢核通過的校內外檢疫宿舍作為檢疫場所。

日前，台灣「草根影響力文教基金會」發布的民調顯示，有48%的台灣民眾認為禁止陸生赴台是政治考慮，但贊成陸生赴台的民眾也只有43%，甚至年紀越輕者越不希望兩岸維持友善。