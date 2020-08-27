台媒民調：新北市長侯友宜成台聲望最高政治人物　超陳時中蔡英文

台媒TVBS民調中心8月26日公布台灣正副總統、行政院長、六都市長及政黨主席、前台灣等總統等12位台灣政治人物的聲望調查。國民黨籍新北市長侯友宜排名第一，滿意度高達73％，是目前藍營聲勢最旺的政治明星。排名第二的是台灣衛福部長陳時中，滿意度為68％；第三名則是蔡英文，滿意度為52％。

調查結果顯示，第四名開始依序為民進黨籍桃園市長鄭文燦的50％、民進黨籍台南市長黃偉哲的49％、民進黨籍台行政院長蘇貞昌的48％、國民黨籍台中市長盧秀燕的45％、民進黨籍台灣副總統賴清德的43％、民進黨籍高雄市長陳其邁的42％、台灣民眾黨籍台北市長柯文哲的32％、國民黨台灣前總統馬英九的30％，以及國民黨主席江啟臣的29％。

台灣防疫中心指揮官、台灣衛福部長陳時中的滿意度稍降，但仍是綠營排名前段的政治人物。（中央社）

TVBS民調中心分析，侯友宜滿意度高達73％，更較2018年底剛當選新北市長時的54％提升近兩成，可說是目前藍營中聲勢最旺的政治明星。其中，國民黨認同者有82％滿意侯友宜，民進黨認同者也有高達78％表示滿意，無論藍綠都對侯友宜表示滿意，使侯友宜成為本次調查唯一滿意度高於七成的台灣政治人物，不滿意比例只有7％。

在蔡英文方面，TVBS民調中心表示，蔡英文的滿意度在2020年台灣總統大選前一個月回升至41％，勝選後一個月提升至54％，第二任就職時漲至61％，也是近期高點，但本次調查時下滑近一成至52%，顯示近期防疫、振興經濟等政策爭議，可能對蔡英文的滿意度造成影響，各年齡層的台灣民眾對蔡英文的滿意度皆呈現下滑。

馬英九近來積極提醒台海所面臨的風險，不過並未令個人滿意度得到提升。圖為馬英九（右）、國民黨前主席吳敦義（左）出席「國家不安全研討會」，兩人握手致意。（中央社）

另一方面，近期拋出兩岸「首戰即終戰」、「美軍不會來救」，更因此媒體曝光率大增的馬英九，在本次聲望調查中，滿意度為30％，僅勝過江啟臣一人。TVBS民調中心指出，馬英九的滿意度還比上一次的調查降低了6％。至於江啟臣為何敬陪末座？TVBS民調中心分析，可能與高雄市長補選結果有關。