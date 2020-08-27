蔡英文稱擔心兩岸擦槍走火　重申願在「四項原則」下對話

台灣總統蔡英文日前應澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」（Australian Strategic Policy Institute，ASPI）邀請，於「ASPI印太領袖對話」（Indo-Pacific Leaders' Dialogue）系列活動發表視像演說及回答書面提問。 台灣總統府今天（27日）下午發布新聞稿，公布蔡英文致詞與回答提問內容。針對兩岸衝突的可能性，蔡英文稱，區域軍事活動日益增加，「我們擔心會擦槍走火」，各方保持開放的溝通管道是很重要，以避免誤解和誤判。她又重申願在「和平、對等、民主、對話」四項原則下對話。

蔡英文應澳洲戰略政策研究所邀請，於「ASPI印太領袖對話」發表視像演說。（ASPI）

蔡英文說，各方必須審慎約束，才能避免兩岸爆發衝突，她期盼北京保持自制，克盡身為區域大國的義務。國際社會密切關注香港局勢和中國在南海的軍事化行動，也因此更嚴密監控台灣海峽的情勢。

她又提出確保台灣做好充分準備的三大關鍵：第一，致力持續對兩岸政策採取務實一致的態度。第二，提升防衛能力。第三，強化和理念相近國家的連結。

被問到如何解讀一中政策，蔡英文表示，如同習先生（大陸國家主席習近平）去年初的聲明，北京的一個中國在本質上就是「一國兩制」，這是台灣人民無法接受的，尤其是已目睹了香港的情況。她又稱，台灣致力維繫台海和平穩定，相信國際社會都已注意到。

解放軍27日起連4日在東海實彈演習，演習地點距台灣僅467公里。（資料圖片）

蔡英文重申，致力台海和平穩定的承諾。只要有助雙方互蒙其利，樂願與中國協商，重要的是協商必須是基於「和平、對等、民主、對話」四項原則。

她稱，「和平」就是致力維持兩岸和平，而對岸也必須放棄對台灣的武力威脅；「對等」則是雙方互不否認彼此存在的事實；「民主」就是北京一定要體認到台灣的前途要由台灣人民決定；而「對話」就是在不預設政治前提情況下，「我們不迴避與北京進行對話」。如果能秉持這些原則，台灣願意推動兩岸互動。

談到台灣與澳洲的互動，蔡英文感謝澳洲聲援台灣拓展國際空間，包括參與世衛大會（WHA），希望澳洲也認同台灣安全在印太地區的重要性，在香港事件之後，台灣站上自由民主的更前線，當然希望繼續與理念相近的國家一起合作，以確保台灣的安全，有利於區域的和平穩定。

（中央社）