台灣健身搏擊紅人「館長」中槍　曾為徐曉冬打假發聲

台灣知名健身及搏擊界KOL，現年41歲的陳之漢(別名「館長」)，今日凌晨約2時半遭人開三槍，右手臂與右大腿、右腳踝中彈，倒在健身室門口。涉案的23歲男子及後自行到警局自首，消息指疑犯犯案動機或與館長在16日直播時，曾提到被男客人性騷擾有關。

據台灣媒報道，劉姓嫌犯於日前性騷擾館長，發生口角糾紛，以至於心生不滿，在凌晨搭車至館長開辦的健身室向他連開三槍，兩時三十分左右攜帶一支手槍以及五發子彈到警局投案，經初步調查確定本案是劉嫌無誤。醫院方表示，館長目前意識清楚，沒有生命危險。

陳之漢別號「館長」，曾師從畢經隆、許志明、于志宇、何立安等人學習搏擊、巴西柔術和散打，是台灣有名的健身及搏擊界Youtuber，亦是連鎖健身室店創辦人，近年亦有經營服飾及餐飲業務。

28歲時陳之漢開始參加各種技擊運動競賽，並於2008年連續獲得「台灣搏擊散打中正盃」冠軍、「新竹市長盃」搏擊散打冠軍、「武狀元盃」無限量級冠軍。 比賽以外，陳之漢亦有推廣重量訓練、舉重、健力、綜合格鬥、防身術等健身和武術項目，也曾舉辦健力賽與綜合格鬥賽，並經常受邀至各大專院校演講。

館長言行出位，是兩岸三地搏擊界紅人，經常傳出中台兩地武術界人物找他挑戰的新聞。2019年，台灣曾傳出國防部高層提出派40人到健身室接受館長格鬥訓練而惹熱議，多位擅長格鬥或搏擊武術家，都對館長的實力有所懷疑，對此台灣國防部證實雙方曾展開研商，但否認「高層指示」；館長亦多次為打假的北京搏擊選手徐曉冬發聲，例如本月徐曉冬曾表示多次接獲來自台灣自稱「精通正宗楊氏太極拳」的李明挑戰，館長對此高調支持徐曉冬，要李明先來和他旗下的選手對戰，出場費無論輸贏都有10萬元台幣(約港幣26,000元)，若能在第1回合打贏就給他30萬元(約港幣79,000元)。

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