蔡英文親信詹志宏出任海基會副董　稱要為兩岸恢復協商做好準備

前海基會董事長李大維轉任台總統府秘書長後，懸缺由副董事長許勝雄暫時代理，此外姚人多6月卸任海基會副董事長兼秘書長。海基會今天（28日）下午進行相關人事補選，由曾任總統蔡英文辦公室主任的詹志宏接任。

台灣海基會今天舉行第10屆董監事會第1次臨時聯席會議。由海基會代理董事長許勝雄主持，正式決議通過由曾擔任過總統辦公室主任的詹志宏出任副董事長兼秘書長。

據悉，許勝雄現為台灣三三企業交流會理事長、全國工總名譽理事長，過去也曾在海基會副董事長任內代理過董事長。台行政院8月6日核定其人事案，代理期到11月3日，為期三個月。

海基會代理董事長許勝雄（立者）28日下午出席主持海基會第10屆董監事會第1次臨時聯席會議。（中央社）

針對蔡英文是否有交代某些任務，許勝雄在會前受訪時僅表示，「我只是在新董事長之前暫時代理而已」，有媒體追問是否可能延長代理時間，他則說，「我答應的就是三個月」。

關於近日受到關注的ECFA終止話題，許勝雄說，現在看起來還好啦。根據ECFA規定，任何一方沒有提出終止的話，是繼續生效的。

談及兩岸關係，許勝雄在致詞時表示，蔡英文2020年5月20日就職演說曾提出，兩岸關係正在歷史的轉捩點，雙方都有責任謀求長遠的相處之道，避免對立與分歧擴大。無論大環境如何變化，兩岸四十年來密切的交流往來，不管人民或企業之間，都建立相當深遠的意義，如何確保過去成果，繼續在和平穩定的方向往前邁進，這是非常重要的事，兩岸應該繼續以人民福祉為優先考慮，共同努力。

另一方面，更受外界矚目的是詹志宏出任海基會副董兼秘書長，詹志宏有近30年文官經歷，早年即參與涉陸研究，進入台行政院研考會大陸工作小組，從事大陸情勢分析的幕僚工作。

1991年，台陸委會掛牌成立後，詹志宏擔任企劃處處長、主任秘書等職位，1998年亦曾兼任過海基會副秘書長。並多次參與兩岸兩會協商、「小三通」、兩岸包機等事務性協商。

被視為蔡英文親信的新任海基會副董事長兼秘書長詹志宏表示，在兩岸尚未恢復協商之前，海基會就是做好準備，等待時機成熟。（海基會供圖）

蔡英文在當任陸委會主委時期，詹志宏就頗受器重，他在2012年後也被正式延攬入蔡英文的團隊，成為蔡英文兩岸政策的重要策劃者之一，甚至坐上非「親信」不可任的總統府辦公室主任一職。

詹志宏會上致詞時指出，海基會成立三十年來，儘管兩岸關係起起伏伏，兩岸雙方在不同時期也都有各自期待優先推動的事項，然而，海基會與大陸海協會在雙方政府的授權和委託之下，持續扮演着中介的角色。

關於海基會的「協商」職能，他表示，「兩岸在還沒有恢復協商之前，海基會要做的，就是把過去的經驗，有系統的整理好，相關同仁也做好必要的準備，在時機成熟時，海基會隨時可以接受授權，參與我方的團隊，執行任務」。