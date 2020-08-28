台大法官裁定黨產條例合憲　國民黨：司法獨立蕩然無存

民進黨此前設置《不當黨產處理條例》（簡稱黨產條例），並設置行政機關不當黨產處理委員會，對國民黨不當取得之黨產進行追徵。此後，台北高等行政法院法官過去認為黨產條例有違憲疑義，聲請釋憲。台灣大法官今天（28日）公布解釋結果，確認黨產條例全部合憲。 國民黨上看新台幣千億元的黨產，將面臨歸零。對此，國民黨方面發佈聲明表示，對於釋憲結果並不意外，並痛批台灣司法的獨立性在民進黨執政下蕩然無存，台灣大法官是否已成為民進黨之附隨組織，社會自有公評。

國民黨方面發佈聲明表示，釋憲結果並不意外，痛批台灣司法的獨立性在民進黨執政下蕩然無存，台灣大法官是否已成為民進黨之附隨組織，社會自有公評。（陳卓邦／多維新聞）

在釋憲結果出爐前，國民黨主席江啟臣表示，依目前台灣大法官組成及先前蔡政府對於國民黨黨產的態度，國民黨不敢樂觀，國民黨強調的是「護法、護憲、不護產」，要爭的是「是非、千秋」。他稱，黨產是歷史問題，在過去陳水扁時代就已針對不當黨產處理過了，蔡政府、民進黨不應該把國民黨黨產當作選舉提款機。

國民黨則在聲明中批評，過去這幾年，黨產會宣稱是跨黨派的獨立機關，但事實上就是由一批「綠油油」的民進黨支持者擔任委員，作為清算國民黨的劊子手，黨產會四年來除了調查過國民黨以及所謂國民黨的附隨組織以外，還有調查過任何政黨嗎？請問這些委員憑什麼可以超越司法審判，來判定國民黨黨產取得的當或不當？

國民黨指出，本次聲請案，是因為七位台北高等行政法院的法官認為，黨產條例有重大違憲疑義，這七位法官秉於憲政良知，無法依據他們確信違憲的法律繼續審判，才向台灣大法官聲請解釋，國民黨以及全體國民對於承審法官不畏當道而提出釋憲之勇氣，深感敬佩。但是，台灣大法官作為憲法之守護者，反而認定黨產條例不違憲，實在令人喟歎。國民黨稱，「個案式立法」、「溯及既往」、「限制在野黨發展」均為民主憲政的大忌，黨產條例同時踩到三條紅線，以溯及既往的個案式立法來扼殺在野黨的發展，居然被大法官認定合憲，恐怕也是世界民主國家所僅見。

主要負責跟黨產會斡旋的國民黨行管會主委邱大展則表示，在陳水扁任內，早已經對國民黨黨產進行過徹底的清查、追訴，目前國民黨所有的黨產，都是經法院訴訟判斷後，確認合法取得的財產。他批評，民進黨是官司打輸了，就乾脆改變遊戲規則，制訂新的法律（指黨產條例），把判斷標準，從客觀公平的「不法」改成模糊不清的「不當」；而且為了避免這樣還敗訴，就進一步把判斷「是不是不當」的裁判者，由公正的法官改成政治任命的黨產會，甚至還「推定財產都是不當取得」。他抨擊，執政黨立法推定在野黨的財產不當、不準動用，以確保自己的優勢執政地位，台灣大法官還說合憲，根本是憲政笑話，這些大法官在歷史上會留下紀錄。

國民黨的委任律師張少騰表示，台灣大法官對於中華民國憲法之憲政原則及人民基本權利之保障，應有超然之態度，捍衛過去建立之憲法秩序，不應隨着執政黨之立場有所傾斜。