【驚險一幕】台3歲女童遭風箏捲上天飄盪　所倖民眾接住僅受輕傷

今日（30日）下午，在台灣新竹市南寮漁港舉辦的風箏節上，一名3歲女童遭大型風箏捲上天，身體隨著強風劇烈飄盪搖擺，畫面相當驚險，幸好在場民眾趁風箏墜落到低處上前幫忙，女童最終落入眾人懷抱，僅受到輕傷。

女童身體被風箏尾端纏繞，捲上空中。（影片截圖）

從現場圍觀民眾拍攝的影片可見，一名女童被風箏捲上天空，風箏布一圈又一圈地將她纏住，女童便隨著強風在空中忽高忽低，360度旋轉飄盪，隨時都有墮地危險，只能緊抓著風箏不放，驚悚畫面讓在場民眾嚇壞呼叫，奔前協助。

新竹市政府產業發展處長張力可表示，事緣下午現場颳起7級風，且因風勢亂而強勁，導致尾巴細長的「領航」風箏尾端不小心纏住女童腹部，幸好施放者第一時間透過技巧將風箏下壓，再由眾人接住孩子，她才安全落地。驚險經歷也讓女童嚇得不停哭泣，頸部及臉部皆紅腫受傷，幸無危及性命。

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新竹市副市長沈慧虹指出，經女童母親同意，廠商工作人員陪同母女二人搭乘救護車送醫急診，進行腦部、四肢與全身X光造影檢查後，均沒有問題。但女童頸部被風箏劃到擦傷，女童與父母一定都受到很大的驚嚇，市府表達最深歉意，後續會持續關心並給予相關協助。目前市府也全面暫停現場所有活動，以確保民眾安全。

新竹市長林智堅針對意外在Facebook發文表示，市府團隊對當事人及社會大眾表達最深的歉意，市府會檢討原因，避免意外再次發生，也會追究責任，深刻檢討。

畫面曝光後，網民紛紛表示「真的很嚇人…小孩應該哭到不行」、「誇張，怎麼這樣」、「這裏風大時候，放風箏真的要小心，很常會有風箏突然掉下來，打到超痛的」、「天哪…父母的心臟應該瞬間停了」。

2015年越南一名男童被風箏捲起，墮地送醫途中不治。（資料圖片）

風箏將人捲起的意外過往時有發生，2015年越南曾發生一宗恐怖風箏奪命意外，當時一名瘦弱小男孩，被越南國旗圖樣的風箏線纏住，飛上空中無助掙扎，儘管家屬和熱心民眾急著拉線，但大風箏越飛愈高，男孩最後從19米高空墮地重摔，緊急送醫途中不治。2008年8月，美國佛州一名男子趁颶風來襲放風箏，也被風箏線纏繞，無法掙脫而重甩在地，緊急送醫後脊椎、肋骨、腳踝多處骨折，還造成腦震盪，幸撿回一命。

（綜合報道）