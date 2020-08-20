突降暴雨致玻璃滑道滑速過快　遼寧虎谷峽人撞人釀1死多傷

遼寧本溪桓仁縣虎谷峽景區內一處玻璃滑道周三（19日）發生「人撞人」事故，造成一名遊客死亡，多人受傷。景區事後發出聲明指，事發時突降暴雨，玻璃滑道滑速過快，導致發生人員碰撞。

碰撞事故造成多人受傷，現場一片混亂。（影片截圖）

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網上流傳的事發現場影片顯示，在虎谷峽景區一個平台上，多名遊客躺在地上，景區工作人員將傷者抬上擔架，有醫護人員正在救治傷員。

遼寧回龍湖旅遊文化產業公司周四（20日）發布《關於虎谷峽遊客碰撞事故的聲明》稱，事故發生時，虎谷峽景區部分遊客乘坐下山玻璃滑道，因突降暴雨、滑速過快，導致發生人員碰撞，造成1人死亡，多人受傷，傷者已被及時送至縣人民醫院救治，無生命危險。

聲明指，事件發生後，當地公安、應急、交通、文旅等部門全力開展救治，並成立相關的調查組，正在調查對事故原因。「我們公司表示深深的歉意，並全力做好後續處理工作。」

虎谷峽景區修建了玻璃棧道。（虎谷峽微信公眾號）

據悉，虎谷峽景區於2018年9月正式營業，距本溪市桓仁縣城26公里，是當地的新晉網紅景區，以修建了兩座跨越在峽谷中的玻璃大橋和一座山崖邊的玻璃棧道聞名。

對於涉事的玻璃滑道，據虎谷峽景區公眾號7月20日的一篇文章介紹，「遊客下山時如果累了，可以選擇玻璃滑道下山，需要提前換上景區的特殊褲子」。根據介紹，該玻璃滑道「為全封閉，兩邊有扶手，遊客用手控制速度，也可以用腳刹車。」上述景區文章還稱，「就算刹不住，也不用擔心會飛出去，最多發生個連環相撞，或者追尾。」