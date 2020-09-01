【新冠肺炎】台灣兩周內輸陸3病例　國台辦：民進黨政府專業一點

台灣自豪於防疫成績，不過，6月開始出現自台灣出境後確診新冠肺炎案例。據上海衛健委通報，兩個星期以來，上海已經出現3宗台灣輸入病例。 對此，大陸國台辦發言人馬曉光表示，奉勸民進黨當局以專業態度處理疫情防控，阻斷病毒傳播鏈。台灣民眾生命健康不是兒戲，更不應是政治粉飾的犧牲品。

上海衛健委8月30日通報，8月29日新增3例境外輸入性新冠肺炎確診病例，其中一位是台灣地區居民，在台灣生活，8月27日自台灣出發，當日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，期間出現症狀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。這是兩星期以來，從台灣入境上海被發現確診新冠肺炎的第三人；先前兩人分別在8月19、24日通報，19日首例是赴台探親後返鄉的大陸民眾。

上海浦東機場的移動式核酸檢測實驗室。（中新社）

對此，國台辦發言人馬曉光8月31日指，在過去不到兩週的時間內，上海接連出現3例自台灣輸入的新冠肺炎確診病例。頻率之高，引起兩岸輿論高度關注，引發兩岸民眾對台方疫情防控情況的擔憂。

他表示，台灣島內新冠肺炎疫情防控還有多大漏洞，還有多少實際感染者，島內同胞面臨多大防控風險，這些涉及島內同胞身體健康和生命安全的問題不容忽視。

馬曉光並強調，「疫情防控涉及民眾生命和健康福祉，任何玩忽和虛假都會使廣大民眾付出代價。我們奉勸民進黨當局切實負起責任，以專業態度處理疫情防控，阻斷病毒傳播鏈。島內民眾生命健康不是兒戲，更不應是政治粉飾的犧牲品」。

目前台灣輸入上海的3例個案，其中有2例不被台方認可，理由是「疑似偽陽性」、「疑似在美感染」。圖為台灣中央流行疫情指揮中心陳時中。（AP）

6月開始就有自台灣回到各國的民眾傳出確診，8月更有激增的態勢，共出現12位病例疑似「台灣輸出病毒」個案，然而台灣中央流行疫情指揮中心8月26日排除4例個案，只認可8例是台灣輸出病毒者。其中就排除第2例輸出上海個案，稱該案例「21日就解除隔離，但是否為偽陽性，中方沒有進一步說明」。

而上海8月30日通報的第3例個案，台灣中央流行疫情指揮中心也以「個案長住美國，懷疑個案在美國就感染，在台期間沒什麼傳染性」回應。