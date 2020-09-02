江啟臣：國民黨兩岸論述需與時俱進　修黨章留給下一任主席決定

國民黨自2020年初歷經多次敗選，江啟臣自接任國民黨主席後，隨即開展黨務改革，並於6月19日對外釋出黨務改革草案。不過，江啟臣提出的兩岸論述由於被認為過度淡化九二共識的色彩，遂引起許多人反對。 國民黨九月六日召開全代會，江啟臣接受《聯合報》採訪表示，國民黨的兩岸論述需要與時俱進的討論，是否修黨章，留給下一任主席決定。

圖為國民黨主席江啟臣（中持麥克風）8月20日走上街頭進行演講。（中央社）

江啟臣的兩岸論述由於被認為過度淡化九二共識的色彩，引發黨內大老反彈。江啟臣指，現在經過兩個月的全台奔波以及與黨內大老溝通，目前已取得共識。江表示，最近不僅和馬英九有交換意見，與前國民黨主席連戰、吳敦義也都有接觸討論，「他們大多都尊重黨中央，只要基本方向守住，就沒什麼意見。」

江稱，這次的兩岸論述報吿案不是黨中央說了算，其實在黨員和黨代表中也取得共識，他們在8月29日所做的民調顯示，主張「基於《中華民國憲法》的九二共識」基礎下來推動兩岸對話，有69%黨代表與81%的黨員贊成這樣的論述方向。

江啟臣強調，這次兩岸報吿案過後，國民黨還要有更多討論，尤其是「統獨之外的第三條路」，是九二共識以外要去討論的重點。

江又稱，國民黨作為「建國政黨」，核心價值就是「中華民國」，兩岸論述必須先認清國民黨的理念，就是傳承中華民國的價值與中華民國憲法，這在孫中山先生當初創黨與建國的理念中都寫得很清楚。他隨後強調，兩岸目前的狀態，「因為有中華民國才能夠很放心的求同存異，也才有一中各表。因為有一中各表的求同存異，才會有九二共識」，黨員也認同九二共識背後的兩岸和平交流精神。

據了解，本次國民黨的全代會不涉及修改黨章，也不會以宣言、決議文的方式呈現發表，而著重在三大主軸：傳承中華民國的價值、立足在中華民國憲法上的九二共識以及「制定黨公職兩岸交流行為準則」。