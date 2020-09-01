解密電報揭美對台「六項保證」 　外交部及國台辦回應：非法無效

針對美國公開對台「六項保證」及美國國務院亞太助理國務卿史達偉（David Stilwell）涉台演說，中國外交部和國台辦予以回應。

美國在台協會（AIT）8月31日公布兩份「解密電報」，其中提到當年美國對台存在所謂的「六項保證」，內容主要涉及對台軍售。同日，史達偉在華府智庫發表演說，稱「美國支持台海維持現狀，北京單方面改變了現狀，因此美國必須採取行動恢復平衡」。

在9月1日的中國外交部例行記者會上，發言人華春瑩對此回應表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。一個中國原則是中美建立和發展外交關係的政治基礎和根本前提。

在中美關係和台海局勢緊張之下，美方上述舉動備受矚目。圖為解放軍演練登陸作戰。（鼎盛軍事）

華春瑩指出美國當年單方面制定的「與台灣關係法」以及美方對台「六項保證」嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違反國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，是完全錯誤和非法、無效的，中國政府從一開始就堅決反對。

她表示，美方應該遵守的是一個中國原則和中美三個聯合公報規定，而不是什麼「與台灣關係法」或「六項保證」。

華春瑩強調，台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益。任何人都不能低估中方捍衛國家主權和領土完整的堅定決心和意志。「我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止提升美台實質關係，停止與台灣進行任何形式的官方往來，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。」

大陸國台辦發言人馬曉光9月1日亦強調，美方所謂的「六項保證」是非法、無效的。「民進黨當局挾洋自重、倚美謀『獨』無異飲鴆止渴，必將自食惡果。」