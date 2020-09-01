台灣鬆綁美國豬牛進口　柯文哲質疑能交換到甚麼

瘦肉精美豬美牛的開放進口議題，仍在台灣政壇持續延燒。對此，台北市長柯文哲今天（9月1日）表示，過去民進黨政府強烈反對美豬、牛的進口，如今同意，當然要對外說明轉折原因。柯文哲更指出，他也想問蔡英文，究竟美豬、美牛換了甚麼東西回來？假使換到的是台美自由貿易協定（FTA），自己絕對贊成。

柯文哲於9月1日接受媒體聯訪。（台北市政府提供）

蔡英文在8月28日下午宣布將鬆綁美國豬肉、牛肉輸台，包括開放含萊克多巴胺（俗稱瘦肉精）的美國豬肉，以及30月齡以上的美國牛肉，即便該議題每隔一段時間就會浮出枱面，但當民進黨政府正式向外聲明開放政策時，依舊引發軒然大波。

由於近日正逢捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）訪問台灣立法院，對蔡政府開放政策不滿的國民黨立法院黨團，則在維特齊抵達前於立法院議場前召開記者會，呼籲台灣健康不能交易，國民黨雖歡迎捷克高層來訪，但希望民進黨政府比照歐盟拒絕瘦肉精。

由於美豬、牛議題正碰上捷克議長訪台，國民黨立法院黨團也借場呼籲，反對民進黨開放美豬、牛。（中央社）

柯文哲於今天受訪時表示，蔡政府自期為最能溝通的政府，但在此爭議中，並沒跟各方商量，擺明就是「通知」大家，不如蔡英文所說是最會溝通的政府；柯文哲也提到，過去民進黨政府對美牛、豬的反對非常激烈，不論是採杯葛立法院議事或是上街抗議，如今為何突然轉彎？

雖質疑民進黨，但柯文哲仍表示，自己不希望陷入該議題的口水戰，講民進黨政府髮夾彎、雙標黨，畢竟從務實的角度出發，依據台灣農委會的信息，台灣整個豬肉養殖與肉品加工業，在台灣約有新台幣2,000億元的資金流量，如今只有4個月的應變時間，民進黨政府應交代產業該如何應變？

再者，柯文哲也提到，即便民進黨政府已表示將要求店家標示肉品產地，但在餐廳要如何落實，一條香腸灌出來，有多少原料是台產豬，又有多少是美豬，這要如何分辨，總不能將管理責任塞給民眾。

柯文哲指出，他也想問蔡英文，究竟美豬、美牛換了甚麼東西回來？（中央社）

柯文哲也抱怨，過往以來只要自己提出意見就被視為「逆時中」，但他也不希望出現中央與地方的衝突，只希望民進黨政府對於美豬進口標準與管理方式都先說清楚，地方政府再來研究如何因應，自己也不會故意去抗爭。

至於台閣揆蘇貞昌於9月1日早上指出，對於美豬、美牛的檢驗標準，希望「中央、地方一條心」，這樣才不會亂，柯文哲則認為，中央、地方要同步與一條心要早點講，因為這對於台灣的養豬產業鏈衝擊很大，沒人會故意給民進黨中央政府搗蛋，不過也不能一昧要對方配合。

面對輿論衝擊，蘇貞昌也於9月1日表示，對於美豬、牛開放議題，這次政府不只有縝密規劃，亦將保護消費者健康，也將保護產業；蘇貞昌更提到，基於台灣要出口外銷自產商品，台灣也不能拒絕國外商品入台，為因應本次開放，政府特設置新台幣100億元的養豬產業基金，希望這資金可以徹底改善台灣養豬業，使該產業發展越來越好。

台行政院院長蘇貞昌。（台灣行政院）

蘇貞昌提到，本次美國肉品的開放進口，將有利於許多國際貿易協定的談判，像是台灣一直想要爭取參加的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），該協定的組織成員也都有開放美牛、進口美豬，故台灣不能自己關起門來、訂一套標準，而不照國際標準與科學證據，這樣走不出去；蘇貞昌也強調，台灣一定要做好貿易，但也會照顧境內產業，更會把關、照顧民眾與消費者的健康。