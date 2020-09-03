海峽論壇｜陸委會禁在台開視像會議　民眾若涉違台國安法將被處理

大陸將於今年9月中旬舉辦海峽論壇，消息指台灣前立法院長王金平（國民黨籍）將率130多人赴廈門參加，並可望與大陸全國政協主席汪洋會面對話。 不過，台灣陸委會發言人邱垂正周四（3日）表示，政府禁止在台辦理海峽論壇的相關活動，「無論是實體或是視訊錄影」，同時禁止中央機關人員參與、不樂見地方政府與會，民眾若有違反《反滲透法》、「國安五法」情事，主管機關將依法處理。

去年6月16日，第11屆海峽論壇大會在廈門國際會議中心舉行。（資料圖片）

往年海峽論壇都在6月舉行，今年因疫情影響延後到9月，擬以視像方式搭配現場會議進行。據傳媒報道，大陸台辦系統正積極邀請台方代表，並已發出邀請函。

邱垂正在陸委會例行記者會上對海峽論壇表達政府政策立場，稱有3項禁止。首先，禁止在台辦理「海峽論壇」相關活動，不希望台方人士參與視像會議。無論實體或視像、錄影，「海峽論壇」活動不改變其統戰本質。陸方不可在台舉辦論壇分支活動及延續性活動；地方政府、人民或團體不得與陸方在台合辦論壇相關活動。不希望台方人士透過視訊參加，或造成任何在台辦理事實。

邱垂正又指，第二是禁止中央機關人員參與，不樂見地方政府與會，呼籲台民眾團體勿輕易參加。無論實體或網絡，禁止中央部會及所屬單位人員出席相關活動。

消息指前立法院長王金平將率130多人赴廈門出席海峽論壇，但未獲王金平幕僚證實。（中央社）

至於第三，邱垂正表示，禁止參加消滅中華民國的「民主協商」、推動「一國兩制台灣方案」。禁止機關（構）、個人或團體、政黨以任何形式參加涉及「一國兩制台灣方案」或「民主協商」活動；除兩岸條例、人民團體法、政黨法外，如有涉及違反「國安五法」及「反滲透法」情事，主管機關將依法處理。

邱垂正還說，政府近期已完成國安五法修正，及制定反滲透法，提醒台民眾從事兩岸交流時，應注意遵守兩岸條例及相關法律規範；另不得逕自與陸方簽署協議、備忘錄等文書，也不得進行違法的合作行為或締結聯盟。

至於王金平若率團參加是否有觸法，邱垂正指出，要看實際參與行為做判斷。他強調，對於海峽論壇相關規範，是延續政府政策立場，持續推動進行兩岸人民正常交流往來，是政府既定政策，支持合於規範、秉持對等尊嚴，以及不預設任何前提的兩岸交流。

（綜合報道）