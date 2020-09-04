美日歐台四方舉辦論壇　宣示要組「民主供應鏈」

美國在台協會（AIT）、歐洲經貿辦事處、日本台灣交流協會、台灣經濟部與台外貿協會在9月4日於台灣共同舉辦「供應鏈重組：促進理念相近夥伴間之韌性」論壇。 台外交部長吳釗燮致詞時稱，即將見證的不單只是供應鏈重組，更是價值及原則同盟的重組及強化，現在正是一起確保自由和民主價值勝利的時刻。

吳釗燮說，「武漢肺炎」（新冠肺炎）疫情暴露了過度仰賴單一國家或供應商提供關鍵醫療物資或藥品的風險。他稱，許多國家開始思考一個關鍵問題：如果在疫情爆發時，醫療物資被當成武器或政治籌碼，那麼在危急時刻，國家的策略性產業與關鍵基礎設施受到他國控制時，會發生什麼事？尤其如果「那個國家」不尊重法治、自由、民主與公開透明等價值，又該如何應對？

吳釗燮指，現在是改變產業結構的時刻，台灣須要擺脱對他國的依賴，以加速推動國家發展，未來台灣也將與理念相近國家建立互惠產業連結，與夥伴共榮，拒絕脅迫、剝削與擴張主義。

吳釗燮提到，AIT處長酈英傑和他發表「5G安全共同宣言」，當時他也提到「資安即國安」。他說，只要從全球防疫期間關鍵醫療物資嚴重短缺的情況來看，相信各位會同意，「供應鏈安全的確就是國家安全，而提到國家安全，他可以向各位保證，在民主世界裏找不到像台灣這樣誠懇且堅定的夥伴。」

吳釗燮更宣稱，看到愈來愈多國家採取具體行動，將供應來源多元分散，或將供應鏈移到更接近客戶的地方，實在很令人欣慰。他表示，他從中看到台灣和歐洲、亞洲及北美地區理念相近的民主國家進一步合作的巨大潛力，台灣是最可靠的夥伴，台灣也不斷展現台灣遵守全球標準及依循國際規範的堅實承諾及決心。

吳釗燮指出，有關半導體、醫療及能源產業的供應鏈合作，相關討論已在進行，台灣樂見愈來愈多夥伴加入這個聯盟，台灣與捷克共和國已簽署三項經貿合作備忘錄，相信將進一步創造台捷產業合作的機會及管道。

AIT則於當地時間9月4日也發出新聞稿，表示在這場論壇結束後，AIT和台灣外貿協會宣布，雙方將強化供應鏈重組及韌性的諮商及合作，包含將聚焦於強化「理念相近夥伴」的攜手合作，根據共享價值、標準及最佳做法發展新的供應鏈；確保供應鏈不受政治壓迫；在理念相近的「優先區域」強化供應鏈的韌性，例如印度、東盟（ ASEAN）以及捷克、匈牙利、波蘭及斯洛伐克等「維斯格勒四國集團」（Visegrad Group），也將配合鞏固台灣的「新南向政策」以及美國的「印太戰略」。