王金平代表國民黨赴陸參加海峽論壇？　江啟臣：討論中

國民黨今日（7日）召開中央評議委員會，黨主席江啟臣期間接受傳媒採訪，針對前立法院長王金平是否會與國民黨秘書長李乾龍一同參加海峽論壇，江啟臣僅表示「還在討論中」，待確定後就會對外報吿。

此外，傳媒也問江啟臣對於昨日（6日）全代會上，有國民黨代表主張要蔡政府歸還台灣故宮的文物給國民黨一事看法。江啟臣表示，在全代會現場並沒有討論這事情，純粹是黨代表個人意見跟看法。黨代表們的發言很多元，代表國民黨內不是一言堂。國民黨面對黨內不同意見要多聽取，有共識的部分能夠作為黨的決議，這是一個黨內民主化的過程。

消息指前立法院長王金平將率130多人赴廈門出席海峽論壇，但未獲王金平幕僚證實。（中央社）

至於有黨代表抱怨全代會午餐縮水，江啟臣表示，國民黨已經不是家大業大，大家都能夠共體時艱，這是目前國民黨的狀況，國民黨也不會打腫臉充胖子。大部分黨代表都能夠接受、了解黨的處境。

有傳媒詢問，如何看待前高雄市長韓國瑜北上卻未參加全代會？江啟臣表示，這部分他就不清楚，因為之前都已發出邀請，黨代表、黨內的中評委等都有被邀請參加全代會，或許大家都有自己的行程安排。

江啟臣接受傳媒訪問。 （中央社）

針對黨產將臨「歸零」、中央黨部恐面臨搬遷，江表示，國民黨的黨產在民進黨的追殺底下，必須要做重新考量，甚至包括目前的辦公室，他在4月時也已經開始對內做相關的空間檢討，有些機構移入智庫的大樓，未來國民黨中央的部分還在做規劃，國民黨目前的財力絕對無法支付這麼高額的租金。